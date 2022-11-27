Şef tabağı tarifleri: Dilek tatlısı tarifi nasıl yapılır? Görüntüsü güzel tatlı tarifi creme fontana, yiyen bir daha istiyor
Bugün farklı lezzet arayanlar yiyen bir pişman yemeyen bin pişman olan şef tabaklarından ve malzemeleri, yapılışı ile oldukça farklı bir tarif olan Creme Fontana tarifi için internet üzerinden araştırma yaptı. Dilek tatlısı (Creme fontana) nasıl yapılır?, Mehmet Şef’in Creme Fontana tarifi nasıldır? sorularına yanıt aranaya başladı. İşte dilek tatlısı Mehmet Şef tarifi...
DİLEK TATLISI TARİFİ (CREME FONTANA TARİFİ)
Creme Fontana yapılışı 5 ayrı aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama için vanilya çubuğu, taze zencefil, krema ve süt bulundurulmalıdır. Creme Fontana’nın alt tabanı için toz çeker, bal kestane şekeri sosu ve sifon kek için un, mürekkep balığı mürekkebi ve süslemek için bronz toz boya ve beyaz pralin olmalıdır. İşte adım adım Mehmet Şef’in imza tatlısı (creme fontana) Dilek Tatlısı nasıl yapılır? Yiyen bir tabak daha isteyecek! Dilek Tatlısı Tarifi için malzeme listesi, kalori bilgisi, detaylı anlatımı
MEHMET ŞEF’İN ÖZEL CREME FONTANA TARİFİ
Mehmet Şef’in özel Creme Fontana tarifi için gerekli malzemeler aşağıdaki gibidir…
Vanilya Çubuğu
Taze Zencefil
Krema
Süt
2. aşama için
Yaprak Jelatin
Yumurta Sarısı
Toz Şeker
Alt Tabanı İçin Malzemeler (Karamel)
Nescafe
Toz Şeker
Bal
Kestane Şekeri Sosu
Bal
Taze Fesleğen
Kestane Şekeri
Krema
Sifon Kek İçin Malzemeler
Un
Mürekkep Balığı Mürekkebi
Bronz Toz Boya (Keki Süslemek İçin)
Beyaz Pralin
Yumurta Beyazı
Tuz
Üst Çikolata Dekoru İçin Malzemeler
Yağ Bazlı Toz Siyah Gıda Boyası
Dekor Jelatini (Ekipman)
Beyaz Para Çikolata
Kakao Yağı
Süslemek İçin
Böğürtlen
Frambuaz
Altın Çilek
Frenk Üzümü
Kumkuat
CREME FONTANA NASIL YAPILIR?
Öncelikle bir tencereye krema, süt, rendelenmiş zencefil ve vanilya çubuğu koyularak kaynayıncaya kadar sürekli karıştırılır. Diğer tarafta başka bir tencerede yumurta sarısı ve toz şeker kısık ateş üzerinde devamlı karıştırılır. Kaynamadan ılıtılan yumurta sarısı ve şekerin için kaynamış olan süt, krema karışımı yavaş yavaş karıştırılarak eklenir.
Karışımın içine daha önceden suda bekletilmiş olan yaprak jelatinler ilave edilir. Elde edilen karışım iki ayrı karıştırma kabına eşit miktarda paylaşılır. Daha sonra bir tava içerisinde toz şeker karamel kıvamına getirilir ve ardından bal eklenir. Karamel soğumaya başladığında ikiye bölünen creme fontananın birine eklenir. Nescafe de eklenerek karıştırılır. Servis bardaklarının en altına eşit miktarda pay edilir. Pay edilen creme fontanalar soğutucuya atılır ve dondurulur.
Dondurma işlemi tamamlandıktan sonra kalan zencefilli creme fontana da eşit miktarda servis bardaklarına pay edilir. Dondurma işlemi bu aşamadan sonra da yapılır. Kestane sosu için bir tavaya kestane şekerleri alınarak kaşık ile ezilir. Üzerine bal ilave edilerek kaynatılır. Fesleğen yaprakları ayıklanır, ince ince doğranır ve eklenir. Kaynayıp kıvam aldıktan sonra bir kenara soğuması için bırakılır. Daha sonra bu sos, donan creme fontanaların üzerine pay edilerek tekrar dolaba koyulur.
Sifon kek için bir karıştırma kabına beyaz pralin, yumurta beyazı, tuz ve un, mürekkep balığı mürekkebi ile ilave edilir. Ardından iyice köpürene kadar çırpılır. Sifonun içine doldurulup kapağı kapatılır. 2 adet gaz tüpü içine doldurularak karton bardaklara sıkılır. Ardından mikrodalga fırından 40 saniye 1 dk kadar pişirilir. Bardaklar kesilerek çıkarılan keklerin üstü bronz toz boya ile kaplanır.
Çikolata dekoru için kakao yağı eritilir. Yağ bazlı toz siyah boya ile karıştırılır. Daha sonra soğutulan dekor, jelatinin üzerine fırça ile yayılır. Bu işlemden sonra dekorlar dondurulur. Beyaz para çikolatalar eritilir ve soğutularak jelatinlerin üzerindeki kakao yağlarının üzerine ince bir tabaka şeklinde yayılır. Servis bardaklarının üzerini kapatacak şekilde kesilir. Dolapta bekleyen creme fontanalar üzerine bir cımbız yardımı ile sifon kekler pay edilir. Ardından böğürtlen, frambuaz, altın çilek, frenk üzümü ve kumkuat ile etrafı süslenir. Yapılan çikolata dekoru ile üzeri kapatılır. Creme Fontana hazır. Afiyet olsun…
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