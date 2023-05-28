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Gündem Sedyeyle oy kullanmaya gitti!
Gündem

Sedyeyle oy kullanmaya gitti!

Yeniakit Publisher
2023-05-28 14:21:00 -
Sedyeyle oy kullanmaya gitti!

Gaziantep'te bir vatandaş oy kullanmaya sedyeyle gitti.

Gaziantep’te yaşlılığa bağlı nedenlerle yürüyemeyen 77 yaşındaki Hasan Bakır, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sedye ile okula getirilerek, oyunu kullandı.

Gaziantep’te yoğun bir şekilde Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işleminde ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Nizip ilçesi Dr. Abdulkadir Erdil İlkokulu’nda oy kullanacak olan 77 yaşındaki emekli cami imamı Hasan Bakır, sabahın erken saatlerinde uyanarak, yürüyememesine rağmen çocuklarına oy kullanmak istediğini söyledi. Yaşlılıktan dolayı ayaklarının üzerine basmakta zorlanan Bakır'ın çocukları belediye ekiplerini arayarak, yardım istedi. Sedyeye yatırılan Bakır, ambulans ile götürüldüğü okulda ekiplerin desteğiyle 1210 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından Bakır, getirildiği ambulansla evine götürüldü.

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