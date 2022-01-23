Sedef Kabaş ifadesinde ne dedi ne söyledi?

CHP yandası, yalan ve iftira makinesi sözde gazetecisi Sedef Kabaş bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadeler kullandı. Sedef Kabaş’ın skandal ifadeleri sonrası yargı harekete geçti. Katıldığı televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki otelde gözaltına aldı.

Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verdiği talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı. Sedef Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü. Sedef Kabaş, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sedef Kabaş savcılık sevk yazısı

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüphelinin katıldığı televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik sarf etmiş olduğu söz ve beyanların; içeriği, niteliği, vasıf ve mahiyetinin Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici mahiyette olduğu kaydedildi.

Bu suretle şüphelinin üzerine atılı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ifade edilen yazıda, Kabaş'ın sarf ettiği söz ve beyanlarının niteliği, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

Sedef Kabaş ifadesinde ne dedi?

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Kabaş, ifadesinde, "Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim, toplumu kucaklayan, birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim." dedi.

Kabaş'ın avukatlarının da beyanlarının alınmasının ardından kararını açıklayan hakimlik, şüpheli "Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım..." şeklinde savunmada bulunmuşsa da dosyadaki video kaydına göre hakimlikçe aksi yönde kanaat oluştuğunu, eylemin TV programında gerçekleşmiş olması nedeniyle suçun "nitelikli hali" kapsamına girdiğini belirtti.

Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında, kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı hususlarını göz önünde bulunduran hakimlik, Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Tetikçi bir gazeteciydi

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sedef Kabaş hakkında açıklamada bulundu. Kabaş'ın hakaret dolu sözlerini sert bir şekilde kınayan Bahçeli, Kabaş'ın kelepçe' oyununu da unutmadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı; Kin ve nefretine yenilmiş, ifade ve düşünce hürriyetini tersten yorumlamış tetikçi bir gazetecinin Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ağır ve affedilemez hakareti ne demokrasiyle, ne basın ahlakıyla, ne de hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmayacak bir çarpıklık, bir çürüklüktür.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Hakaret, ifade özgürlüğü değildir, özgürlük değildir; bir suçtur. Hakaret içeren hiçbir söze müsamaha gösterilemez ve hakaret hoş görülemez. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece ağır imalar içeren seviyesiz açıklamaları, bu açıklamaları yapanları ve bu hakarete karşı tavır almak yerine destek çıkanları kınıyorum." CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tabiki şaşırtmadı. Kılıçdaroğlu, dini değerleri hedef alan Sezen Aksu ve Sedef Kabaş'ın Başkan Erdoğan ve cumhurbaşkanlığına hakaret içeren sözlerini savundu.