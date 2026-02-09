Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh maç öncesi yaptığıyla herkesi şaşırtmıştı...
Beşiktaş'ın forvet hattındaki gol yükünü çekecek olan ismi Oh'tan o görüntülere yönelik açıklama geldi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, ilk maçında harika bir rövaşata golüyle fileleri havalandırmayı başardı. Güney Koreli futbolcunun karşılaşma öncesi sahada çıplak ayakla ısınması gündem olmuştu. 24 yaşındaki golcü bunu neden yaptığını maç sonu açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada siyah-beyazlılara beraberliği getiren golü yeni transfer Hyeon-gyu Oh kaydetti. Güney Koreli futbolcu rövaşata golüyle siyah-beyazlı forma altındaki kariyerine hızlı bir başlangıç yaparken, maç öncesi görüntüsü çok konuşuldu.
Hyeon-gyu Oh karşılaşma öncesinde çıplak ayakla ısınmaya çıktı.
Maç sonunda Beyaz TV'ye konuşan Güney Koreli, neden sahaya çıplak ayakla ısınmaya çıktığını açıkladı.
Hyeon-gyu Oh maç öncesinde neden çıplak ayakla ısınmaya çıktığının sorulması üzerine, "Topraklanma için. (Negatif enerjiyi toprağa atmak)" dedi.
