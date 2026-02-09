  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Türkiye'ye düşmanlık etmeyi bıraktık' demişlerdi! Roketatar, füze ve çok sayıda obüs aldılar Çok sayıda bardak bardak çay içmenin zararları can sıkacak cinsten! Biraz azaltsanız iyi olacak... Jankat Yılmaz'da strateji hatası! Bu detay kime yazar peki! Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh maç öncesi yaptığıyla herkesi şaşırtmıştı... Bu hastalık detaylara doymuyor bir türlü ama... 'Epilepsi bulaşıcı bir hastalık değildir' Meyan kökünün faydaları kadar zararları da var! Bu uyarıya kulak verin yoksa?!? Avrupa ülkesinde 'Türkiye' depremi: Ankara'ya Türkler ne istiyor duymaya gidiyoruz Ne istiyordu ne oldu: 'Emekli ol'dan, 'bizi kurtar'a! Trabzonspor'da yokluk 'İstifa' depremi gerçekleşti: Galatasaray'da malumun ilanı... İstanbul'un hemşehri haritası belli oldu! En çok hangi ilden insan var?
Spor
6
Yeniakit Publisher
Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh maç öncesi yaptığıyla herkesi şaşırtmıştı...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh maç öncesi yaptığıyla herkesi şaşırtmıştı...

Beşiktaş'ın forvet hattındaki gol yükünü çekecek olan ismi Oh'tan o görüntülere yönelik açıklama geldi.

#1
Foto - Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh maç öncesi yaptığıyla herkesi şaşırtmıştı...

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, ilk maçında harika bir rövaşata golüyle fileleri havalandırmayı başardı. Güney Koreli futbolcunun karşılaşma öncesi sahada çıplak ayakla ısınması gündem olmuştu. 24 yaşındaki golcü bunu neden yaptığını maç sonu açıkladı.

#2
Foto - Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh maç öncesi yaptığıyla herkesi şaşırtmıştı...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada siyah-beyazlılara beraberliği getiren golü yeni transfer Hyeon-gyu Oh kaydetti. Güney Koreli futbolcu rövaşata golüyle siyah-beyazlı forma altındaki kariyerine hızlı bir başlangıç yaparken, maç öncesi görüntüsü çok konuşuldu.

#3
Foto - Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh maç öncesi yaptığıyla herkesi şaşırtmıştı...

Hyeon-gyu Oh karşılaşma öncesinde çıplak ayakla ısınmaya çıktı.

#4
Foto - Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh maç öncesi yaptığıyla herkesi şaşırtmıştı...

Maç sonunda Beyaz TV'ye konuşan Güney Koreli, neden sahaya çıplak ayakla ısınmaya çıktığını açıkladı.

#5
Foto - Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh maç öncesi yaptığıyla herkesi şaşırtmıştı...

Hyeon-gyu Oh maç öncesinde neden çıplak ayakla ısınmaya çıktığının sorulması üzerine, "Topraklanma için. (Negatif enerjiyi toprağa atmak)" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı
Gündem

28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı

AK Parti'den üç dönemdir Mihalgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zeynep Güneş'i başörtüsü ve kıyafeti üzerinden hedef alan İYİ Partil..
İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti.
Gündem

İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti.

İstanbul’u hizmetten mahrum bırakan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Alman iş insanlarıyla yaptığı skandal rüşvet pazarlığı gün yüzüne..
Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi
Gündem

Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve "Asrın Felâketi" olarak adlandırılan büyük depremlerin ardından uluslararası yardım çağrısına yanıt verere..
Türkiye'deki aşiret liderlerinden ortak duruş!
Aktüel

Türkiye'deki aşiret liderlerinden ortak duruş!

Şanlıurfa’da bir araya gelen aşiret liderleri, kanaat önderleri ve akademisyenler; uyuşturucu, kumar ve yozlaşmaya karşı ortak bir duruş ser..
Özgür Özel Erdoğan’ın tutsağıdır! Erdem Atay’dan olay sözler!
Gündem

Özgür Özel Erdoğan’ın tutsağıdır! Erdem Atay’dan olay sözler!

Muhalif gazeteci Erdem Atay, CHP ve İYİ PARTİ saflarındaki birçok belediye başkanının AK PARTİ’ye geçmek için plan yaptığını iddia ederek gü..
Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük
Gündem

Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi, 703 bin 449 nüfusla Türkiye’de 50 ili geride bıraktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23