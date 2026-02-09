Edepsiz Uğur Dündar ‘G..t’ Skandal Sözlere ‘G..t’lü Savunma!

Skandalı Can Yücel’in Müstehcenliğiyle Akladı

HALK TV ekranlarında boy gösteren Uğur DÜNDAR, Özgür ÖZEL’in ettiği galiz küfürleri normalleştirmek için akla ziyan bir yönteme başvurdu. Siyasette öfkenin ve kötü sözün olabileceğini savunan DÜNDAR, mecliste çok daha sertlerine tanık olduklarını iddia ederek küfürbaz genel başkanına siper oldu. DÜNDAR, bu rezaleti meşrulaştırmak için Can Yücel’in bir davasındaki müstehcen savunmasını hatırlatarak canlı yayında ahlak sınırlarını zorladı.

Belediye Başkanına ‘G..t’ Benzetmesi!

DÜNDAR, canlı yayında milyonların gözü içine baka baka Can Yücel’in hakim karşısında sarf ettiği, "Türkçede g..te g..t denir" sözlerini hatırlatarak büyük bir terbiyesizliğe imza attı. Bu ifadeyle hem ekran başındakilerin ahlaki değerlerini hiçe sayan DÜNDAR, hem de dolaylı yoldan Mesut ÖZARSLAN’a "g..t" benzetmesi yaparak karakterini bir kez daha ortaya koydu.

Kamuoyu Ayakta: Bu Ne Terbiyesizlik!

Halkın parasıyla beslenen kanallarda ve siyasetin zirvesinde yaşanan bu "küfür kardeşliği" vatandaşların büyük tepkisini çekti. Özgür ÖZEL’in sokak ağzıyla siyaset yapması ve Uğur DÜNDAR gibi isimlerin bu rezaleti edepsiz hikayelerle savunması, "İşte CHP’nin liyakati ve ahlakı" yorumlarına neden oldu. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerde, hem küfürbaz ÖZEL’e hem de ona arka çıkan DÜNDAR’a tepki gösterdi