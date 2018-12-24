Sedef hastalığı kadınlarda daha sık görülüyor

Sedef, kadınlarda erkeklerden daha sık görülüyor. Alkol ve sigara kullanımı hastalığın şiddetini artırıyor. Sebebi tam bilinmemekte.. Fakat bugün araştırmacıların çoğu bağışıklık sistemi ile ilişkili olduğu kanaatinde...

Yapılan çalışmalar özellikle boşanmalar, terk edilmeler gibi ciddi hayat değişimlerinde; sedefin değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Yeni yapılan bazı araştırmalarda stres ile beraber vücutta bağışıklık sistemini tetikleme özelliği olan bazı maddelerin kanda arttığı belirlenmiştir.

Bağışıklık sistemimizde görevli T lenfositlerin sedef hastalığının oluşmasında önemli rolü var. Sıtma ve romatizma tedavisi, psikiyatrik hastalıkların tedavisi, tansiyon ve kalp - damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar tetikleyici olabiliyor.

Hamilelik sedef hastalığının gidişatını etkileyebilir. Sedef hastalarından hamile kalanların yarısında iyileşme görülürken diğer yarısında özellikle kandaki kalsiyum seviyesinin düşmesiyle ilintili tetiklemeler görülmektedir.

Özellikle çocuklarda streptokok adında boğazda yerleşen bakteri enfeksiyonlarında sedefin alevlendiği bilinmektedir. Bu sebeble sürekli bademcik iltihabı geçiren hastaların tam bir tedavi görmeleri gerekmektedir. Sıklıkla dermatologlar kişide bir şikayet olmasa bile boğazdan pamuklu bir çubuk yardımıyla kültür alıp antibiyogram testi isterler. Bunlar haricinde vücutta sürekli bir enfeksiyon kaynağının bulunduğu hastalıkların mesela çürük dişin tedavisi şarttır.

Çoğunlukla 15-35 yaş arasında ortaya çıkan bu hastalık, bebekler ve yaşlılar dahil herhangi bir yaşta da görülebiliyor.

Sedef güneşli iklimlerde azalır ve özellikle kışın artış gösterir. Yine düşük rakımlı bölgelerde sedef hastalığı daha az görülmektedir. Kuru iklimlerde nem az olduğu için hastalar kabuklanan bölgelerinde daha fazla kaşıntı hisseder. Bu sebeble sedef hastaları nemli iklimi olan bölgelerde daha rahat edebilir. Yine kışın kalorifer ve sobaların etkisiyle hava kurur ve kabuklanmalarda kaşıntı artar. Sedef hastaları kışın bol nemlendirici kullanmalıdır.