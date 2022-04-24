Sedef hastalığı bulaşıcı mı, tetikleyiciler neler? Sedef hastalığına ne iyi gelir?

Sedef hastalığı, cilt hücrelerinin normalden bir kaç kat daha hızlı çoğalmasına neden olan bir cilt bozukluğudur. Bir diğer adı da psoriasis olan sedef hastalığı sırasında ciltte beyaz pullarla kaplı engebeli kırmızı lekeler görülmeye başlanır.

Sedef hastalığı neden olur?

Sedef hastalığında derideki hücreler tarafından çeşitli antijenler oluşturulur. Bu antijenler bağışıklık sistemini aktive olmasında rol oynar. Aktif bağışıklık hücreleri tekrar deriye döner ve deride hücre çoğalması ve buna bağlı sedef hastalığına özgü plakların oluşumuna neden olur.

Sedef hastalığı belirtileri nelerdir?

Cilt lekeleri.

Ciltte yoğun pullanma.

Küçük boy kırmızı veya beyazımsı lekeler.

Kanamaya yatkın kuru ve çatlamış cilt.

Ciltte yoğun kaşınma.

Kalınlaşmış ve çukur tırnaklar.

Şişmiş ve sert eklem yerleri.

Kırmızı, kabarık ve iltihaplı yama şeklinde yaralar.

Sedef hastalığı bulaşıcı mı, tetikleyiciler neler?

Sedef hastalığının, kronik tekrarlayıcı bir hastalık, yaklaşık dörtte birinde ise Sedef romatizmasının da hastalığa eşlik edebildiğini belirten Doç. Dr. Mehmet Melikoğlu, hastalıkta ilgili hala bilinen yanlışlıkların olduğunu söyledi. Psöriazis‘in halk dilinde ki adıyla Sedef hastalığının etkili tedavisinin olduğunu ve bunun bulaşıcı olmadığını ifade eden Melikoğlu, "Çoğu vatandaşımız sedef hastalığının tedavisinin olmadığını düşünüyor.

Oysaki sedef hastalığının son yıllarda çok daha etkili tedavi şekilleri vardır ve hastalık kontrol altında tutulabilmektedir. Sedef hastalığında eklemlerde de tutulum olabiliyor ve buna sedef romatizması diyoruz. Bunlar ilerleyici ve sakatlayıcı olabiliyor bu yüzden hastaların erken ve düzgün bir şekilde tedavi olmaları gerekiyor.

Sedef romatizması olan hastalar Deri ve Zührevi Hastalıklar olarak yönlendirdiğimiz romatoloji polikliniklerinde tedavi olabiliyorlar. Birlikte takip ve tedavilerini yapabiliyoruz. Hastalığa sahip olanlar yaşamlarında güçlük çekebiliyor, çok yaygın ve şiddetli olduğunda başka insanlarla temaslarında karşısındakiler çekiniyorlar. Çünkü bunun bulaşıcı bir hastalık olduğunu zannediyorlar. Ya da korkuyorlar. Aslında bulaşıcı bir hastalık değil" diye konuştu.

Hastaların devamlı derilerinde oluşan bir tahriş, kızarıklık, kabuklanmalar hastaların kendilerini de ileri derecede rahatsız ettiğini sözlerine ekleyen Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Melikoğlu şunları söyledi: "Sedef hastaları bazen işe girerken, çalışırken zorluk yaşıyorlar. İşyeri sahibiyse müşteriyle temasta zorluk yaşıyorlar. Deriyi etkileyen hastalıklar, dış görünüşü de etkilediği için çok önem arz ediyor. Perşembe günleri sedef polikliniğimiz var. Başvuran her hastaya randevulu ya da randevusuz tedavi hizmeti vermekteyiz. Hastalık seyrek bir hastalık değil, ortalama yüzde 1 civarında insanı etkileme potansiyeli var. Oranlar Şehirden şehre, ülkeden ülkeye değişiyor.

Yüzde 3 oranında görülen bölgelerde var. Sedef hastalığı nelerden etkileniyor? Stres tabi ki çok büyük bir tetikleyici: Bununla birlikte enfeksiyonlar, derinin kuruluğu, tahrişi, travma bunun dışında kilo sedef hastalığında tetikleyici bir neden. Sigara içmek sedef hastalığını arttıran bir etken, alkol yine öyle. Hastanın kilosuyla ilgili sorunu varsa ilgili hekimden, psikojenik kompenenti varsa, stresi varsa psikiyatri hekiminden tedavi ve destek alması gerekiyor. Sigara ve alkolü bırakması destek ve tedavi için ilgili polikliniklere başvurması gerekiyor. Hastalarımızda bu eşlik eden faktörleri azaltmak, hastalığın tedavisinde de bizim elimizi çok güçlendiriyor ve tedavi etkinliğini ve başarısını arttırıyor. Sedef hastaları Deri ve Zührevi Hastalıklar (Cildiye) uzman hekimleri ve polikliniklerine başvurduklarında gönül rahatlığıyla etkili bir şekilde tedavilerini olabilirler.

Sedef Hastalığına İyi Gelen Bitkisel Çözümler

Sedef hastalığı saç dipleri, dirsek, bel çevresi, kasık, koltuk altı, diz, el ve tırnaklarda görülür. Sedef hastalığı beyaz kan hücrelerinin artmasına bağlı olarak ciltte döküntü ve iltihaplanmayla başlar. Sedef hastalığının olduğu deri kızarır, kabarır, kalınlaşır ve kızarır. Büyüdüğünde ise sedef renginde kabuk tabakasıyla kaplanmış olur.

Çay Ağacı Yağı

Çay ağacından elde edilen yağ antiseptik özelliğe sahiptir.

Çay ağacı içeren şampuanlar bu hastalığın belirtilerini azaltır.

Çay ağacı yağının antienflamatuar ve antibakteriyel özellikleri vardır.

Bu yağın sedef hastalığı başta olmak üzere birçok cilt rahatsızlığına iyi geldiği bilinir.

Bu yağ sorunlu bölgeye doğrunda uygulanmamalıdır. Çay ağacı yağı oldukça kuvvetli bir yağdır.

Kullanılmadan önce yağ su ya da zeytinyağı ile seyreltilmelidir.

Yağı doğrudan kullanmamak için şampuanınızın içine birkaç damla da damlatabilirsiniz.

Zerdeçal

Zerdeçal iltihap giderici özelliklere sahiptir.

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde sedef hastalığına oldukça iyi gelmektedir.

Yapılan araştırmalar sonucunda zerdeçalın sedef hastalığına bağlı oluşan semptomları azalttığı ortaya çıkmıştır.

Zerdeçalı yemeklerin içine katıp kullanabilirsiniz. Fakat öncesinde bir uzmana danışıp bu bitkini sizin için uygun olup olmadığını öğrenmelisiniz.

Zerdeçalı kapsül olarak da alabilirsiniz.

Zeytinyağı

Zeytinyağı hem yemeklerde hem de cilt ile ilgili birçok sorunun çözümünde kullanılmaktadır.

Zeytinyağı sedef hastalığı sonucu ciltte oluşan döküntü ve kızarıklığa iyi gelir. Cildin nemlenmesini sağlar.

Zeytinyağı iyileşme sürecini hızlandırır, kaşıntıyı ortadan kaldırır ve kabuklanmayı azaltmaya yardım eder.

Zeytinyağını kafa derinize sürebilir hem cildin beslenmesini hem de saçlarınızın daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Aloe Vera

Sedef hastalığı kesin çözüm arayanların başvurduğu bir diğer bitkisel çözüm aloe vera jelidir.

Aloe vera bitkisinin yara iyileştirici bir etkisi vardır.

Yapılan çalışmalara göre düzenli olarak kullanılan aloe vera bitkisi ciltte oluşan pul pul dökülmeyi ve kızarıklığı büyük oranda azaltır.

Limon Suyu

Sedef hastalığı limon suyu ile iyileşir mi sorusu da son zamanlarda gündemde.

Misket limonu, maydanoz ve melisa gibi bitkileri sedef hastalığının yol açtığı etkileri hafiflettiği söylenir.

Siz de bu besinleri tüketerek rahatsızlığın hafiflemesini sağlayabilirsiniz.