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Aktüel SEDEC etkinliği tümüyle sanal ortama kaydırıldı
Aktüel

SEDEC etkinliği tümüyle sanal ortama kaydırıldı

Savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren aktörlerin katılımıyla yüz yüze ve sanal platform üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan SEDEC, 15-17 Eylül'de dijital olarak çevrimiçi platformda gerçekleştirilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:05:55 -
SEDEC etkinliği tümüyle sanal ortama kaydırıldı

ANKARA (AA) - Anayurt güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik ve savunma sistemleri konularında uluslararası ve ulusal oyuncuları bir araya getirecek SEDEC etkinliğinin, 15-17 Eylül'de dijital olarak çevrimiçi platformda gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

SEDEC organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünyayı sarsan ve Türkiye'de de özellikle son zamanlarda vaka sayılarında görülen artışla etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihracatı artırmaya destek amaçlı yapılan, yurt dışından ve içinden birçok ziyaretçi ağırlayacak etkinlikle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi.

Ziyaretçi ve paydaşlar, destekçiler ve katılımcıların sağlığı düşünülerek, kamu sağlığına yönelik risklerin giderilmesine ilişkin yükümlülükler çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de değerlendirme yapılarak, etkinliğin aynı tarihlerde ve aynı kapsamda sanal platformlar üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılmasına karar verildi.

Sanal platform üzerinden kayıtlar ve B2B/B2G toplantı taleplerinin alınmasına devam edilirken, SEDEC dijital olarak 15-17 Eylül'de gerçekleştirilecek. Etkinliğin daha önce yüz yüze ve sanal platform üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmıştı.

SEDEC, sektör yetkilileri ve katılımcıları fiziksel olarak ise 7-9 Haziran 2022'de buluşturacak.

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