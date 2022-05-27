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Gündem SEDDK'dan trafik sigortası şikayetleri açıklaması
Gündem

SEDDK'dan trafik sigortası şikayetleri açıklaması

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Sigortalıların trafik sigortası taleplerinin karşılanması hususunda ilgili mevzuat hükmüne aykırılığa mahal verilmemesi adına Kurumumuz Denetim Elemanları tarafından gerekli incelemeler yapılmakta olup tespit edilen sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 14:36:00 -
SEDDK'dan trafik sigortası şikayetleri açıklaması

SEDDK’dan son dönemde bazı sigorta şirketlerinin çeşitli yöntemlerle trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçındığı yönündeki şikayetlere ilişkin bir açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın bir zorunlu sigorta olduğu, Kara Araçları Sorumluluk branşında ruhsat sahibi olan sigorta şirketleri tarafından söz konusu sigorta sözleşmelerinin düzenlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 'Zorunlu Sigortalar' başlıklı 13’üncü maddesinin birinci fıkrası 'Cumhurbaşkanı, kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu sigortalar ihdas edebilir. Sigorta şirketleri, 20'nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla faaliyet gösterdiği sigorta branşlarının kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamaz.' Anılan maddede açıkça düzenlediği üzere, Kara Araçları Sorumluluk branşında ruhsat sahibi olan sigorta şirketlerinin trafik sigortası yapmaktan kaçınmaları mevzuata aykırılık teşkil etmektedir."

Açıklamada bu alandaki şikayetlere atıf yapılarak, "Sigortalıların trafik sigortası taleplerinin karşılanması hususunda ilgili mevzuat hükmüne aykırılığa mahal verilmemesi adına kurumumuz denetim elemanları tarafından gerekli incelemeler yapılmakta olup tespit edilen sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır." yorumunda bulunuldu.

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