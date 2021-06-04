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Teknoloji Sedat Peker’in YouTube kanalı engellendi mi? Sedat Peker’in videoları engellendi mi?
Teknoloji

Sedat Peker’in YouTube kanalı engellendi mi? Sedat Peker’in videoları engellendi mi?

Sedat Peker Youtube kanalı kapandı mı? Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker Youtube üzerinden yayınladığı videolarla bir takım isimleri hedef aldığı görünsede h Cumhurbaşkanı Erdoğan hem MHP lideri Bahçeli tarafından asıl hedefin Türkiye olduğu açıklandı. Peki Sedat Peker’in videoları engellendi mi? Sedat Peker’in YouTube kanalı engellendi mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-04 08:13:00 - 2021-06-04 08:14:37
Sedat Peker’in YouTube kanalı engellendi mi? Sedat Peker’in videoları engellendi mi?

Suç örgütü lideri Sedat Peker‘in, YouTube kanalında yayınladığı 2. ve 3. bölüm videoları ile Elazığ’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden gazeteci Yeldana Kaharman’ın ölümüyle ilgili iddiaları üzerine açıklama yapan Jandarma Genel Komutanlığı‘na cevap verdiği tweetleri, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 1 Haziran 2021 tarih ve 2021/6491 sayılı kararı ile erişime engellendiği iddia edilmişti.

Organize suç elebaşı Sedat Peker: Twitter, YouTube ve Instagram hesaplarıma herhangi bir erişim engelleme kararı bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

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