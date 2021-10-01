Sedat Peker’in yeni hamalı Erk Acarer Birgün'den kovuldu

Birgün gazetesi, Twitter hesabından organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'i kovdu. Acarer kararın ardından, "Özgürleşmek iyidir. Görsel medyaya, üzerinde çalıştığım kitap ve projelere daha fazla yoğunlaşacağım" duyurusunu yaptı.

Acarer, Birgün gazetesinde yazılar kaleme alıyordu.

"Özgürleşmek iyidir"

Acarer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürleşmek iyidir…. Görsel medyaya, üzerinde çalıştığım kitap ve projelere daha fazla yoğunlaşacağım. Elbette yazılı olarak da haberlerimi kamuoyu ile buluşturmaya devam edeceğim. Nazımı, kahrımı çeken dostlarıma, yüreklendiren okuruma teşekkürü borç bilirim." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "gazetecilik meslek etiğini ihlal ettiğini savunduğu Erk Acarer'in Sedat Peker'in mesajlarını kendi hesabından paylaşmasının gazetecilik faaliyeti değil aracılık olduğu" eleştirisini yöneltmişti.

Acarer, bilgileri teyit ettiğine dair kendisine destek veren Peker'e teşekkür etmiş, "Eleştirilerin de başımın üstünde yeri var" demişti.

Peker ise Acarer'i eleştiren Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'yi hedef alarak, "Erk Acarer’in bu namuslu tavrını Z kuşağı gelecekte saygıyla anarken Faruk Bildirici gibi kişileri ise nasıl anacaklarını hep beraber göreceğiz." görüşünü savunmuştu. Peker, yaklaşık iki saat sonra attığı ek tweet'te ise "Eleştirirken nezaket sınırını biraz aşmış olabilirim." ifadeleriyle Bildirici'yi etiketleyerek 'özür' dilemişti.