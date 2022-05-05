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Gündem Sedat Peker'in Twitter hesabında Ümit Özdağ hareketliliği! Bakan Soylu'ya çirkin tehdidi böyle destekledi
Gündem

Sedat Peker'in Twitter hesabında Ümit Özdağ hareketliliği! Bakan Soylu'ya çirkin tehdidi böyle destekledi

Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tehdit etmesinden sonra, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in Twitter hesabında hareketlilik yaşandı. Peker, Özdağ'ın çirkin üslubuna retweet ettiği mesajlarla destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 21:39:00 - 2022-05-05 21:43:22
Sedat Peker'in Twitter hesabında Ümit Özdağ hareketliliği! Bakan Soylu'ya çirkin tehdidi böyle destekledi

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu çirkin üslubuyla tehdit etti.

"Ben yarın Zafer Partisi Genel Başkanı olmanın dışında Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma, silahsız." diyen Özdağ, liseli ergenleri aratmayarak seviyeyi dibe indirip, Bakan Soylu'ya şu ifadelerle tehditler savurdu:

Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa saat 11:00'da beni kapının önünde bekle. Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum. O zaman göreceğiz. Kim Soros'un çocuğu, kim operasyonun çocuğu. Saat 11:00'da erkeksen orada bekle.

Mesajları retweet ederek destek verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yayınladığı Youtube videoları ile hedef alan firari mafya elebaşısı Sedat Peker, Twitter hesabından Ümit Özdağ'ın çirkin üslubuna destek verdi.

Peker, Özdağ'ı savunan hesaplardan paylaşılan mesajların birçoğunu retweet etti.


Ümit Özdağ liseli ergenleri aratmadı! 'Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nda bulacağım oğlum'
Ümit Özdağ liseli ergenleri aratmadı! 'Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nda bulacağım oğlum'

Siyaset

Ümit Özdağ liseli ergenleri aratmadı! 'Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nda bulacağım oğlum'

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