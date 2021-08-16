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Gündem Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna cevap verdi
Gündem

Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna cevap verdi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 14:27:00 -
Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna cevap verdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayınladığı videolarla çeşitli iddialar ortaya atan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker renklerini belli etti.

"Hangi partiye oy vereceksin?"

Sosyal medyada kendisine sorulan "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna Peker şu cevabı verdi.

"Kime oy vereceksin diye sorular sorulmuş. Oy kullanabilirsem Millet İttifakı'na oy vereceğim. Bu da böyle bilinsin"

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Yorumlar

BK

mafya bozuntusu cesaret ette gel bakalım oyunu kullan ama önce cezaevi
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Mehmet Koçyiğit

kime verirsen ver paşa gönlün bilir senin oyun eksik kalsın.
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