Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna cevap verdi
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna cevap verdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayınladığı videolarla çeşitli iddialar ortaya atan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker renklerini belli etti.
"Hangi partiye oy vereceksin?"
Sosyal medyada kendisine sorulan "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna Peker şu cevabı verdi.
"Kime oy vereceksin diye sorular sorulmuş. Oy kullanabilirsem Millet İttifakı'na oy vereceğim. Bu da böyle bilinsin"