Otomobil sahipleri sakın bu hatayı yapmayın! 2 bin lira yerine 50 bin lira ödeyebilirsiniz
Elazığ’da oto bakım uzmanları, yaz aylarında ihmal edilen klima bakımlarının araç sahiplerine 50 bin liraya kadar ulaşabilen ağır faturalar çıkardığı konusunda uyardı. Sadece 2 bin liralık periyodik bakımla önlenebilecek büyük arızaların, klima sisteminin yanlış kullanımından kaynaklandığı belirtildi. Uzmanlar, klimaların uzun süre çalıştırılmamasının kompresör kilitlenmesi gibi geri dönülemez hasarlara yol açtığına dikkat çekti.