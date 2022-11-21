Sedat Peker'in eski dostu Halil Falyalı'nın eşi ilk defa konuştu!

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Bir dönem Sedat Peker'in çok yakınında olup, menfaatler çatışınca Peker tarafından anında satılarak hedef gösterilen ve uğradığı suikastte ölen Halil Falyalı'nın eşi ilk defa konuştu.

Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşker Falyalı müşteki sıfatıyla ayrıntılı beyanda bulundu. Sanıklar Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Metin Süs, Abdürrahim Çelik ve Ender Yıldız'dan şikâyetçi olan Falyalı, devam eden kamu davasına katılmak istediğini, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ettiğini söyledi.

"Yargıya güveniyorum"

Mahkeme çıkışı kısa bir açıklama da yapan Özge Taşker Falyalı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul’da eşime düzenlenen suikastın davaları görülmektedir. Bugün İstanbul’da sürmekte olan davamız için ek ifadede bulundum. Davamızın peşindeyiz. Yargıya olan güvenim sonsuzdur. Tüm polislerimize savcılarımıza avukatlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Eşim için çocuklarımın geleceği için yargıya güveniyorum.” dedi.

Davanın ikinci duruşması 15 Aralık 2022'de İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Peker-Falyalı dostluğu böyle deşifre olmuştu!

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 2010 yılından beri cezaevinde olan Halil Falyalı'nın eski ortağı Behçet Töre, tutuku bulunduğu cezaevinden tahliye olduktan sonra, "Sedat Peker yurt dışına çıkmadan önce Falyalı'yla yakındı. Falyalı, 'Reisim' diyerek ortada gezen bir adamdı." demiş ve Falyalı ile Peker'in dostluğu deşifre olmuştu.