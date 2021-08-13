Sedat Peker'in bir yalanı daha patlak verdi

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Firari mafya elebaşısı Sedat Peker bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda organize suç örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında nisan ayında tutuklanan Mustafa Karslı ile ilgili bazı iddialarda bulundu.

Peker, Mustafa Karslı’nın devletin kendisine yönelik intikam almak için tutuklandığını ve hapisteyken koronavirüsten öldüğünü iddia etti.

Mafya elebaşısı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

1-Kıymetli dostlarım, sizlerin de bildiği üzere Türkiye’de hakkımda bir soruşturma devam ediyor. Bu komik dosya ile ilgili bazı insanlar şu anda cezaevinde. Birçoğunu hayatımda hiç görmedim. Bazılarını ise hayatımda 1-2 kez gördüm.

2-Onlardan bir tanesi Mustafa Karslı isminde bir arkadaştı. Benim alacağım olan (alacağım temlikle sabittir) şahıs bu arkadaşa gidiyor, kendisine 1 milyon TL veriyor alacağıma karşılık bana iletmesi için (Rahmetli Mustafa Karslı bu şahsın tanıdığıymış).

3- Mustafa Karslı’yla çok fazla samimiyetim olmadığı için bana ulaşamıyor ve 3-4 ay sonra parayı getirip bu şahsa iade ediyor. İktidardaki bazı şahıslarla sorun yaşadığımda 4 sene evvelki bu dosyayı açıp, ortada bir suç olmadığı halde Mustafa Karslı da dahil olmak üzere birçok…

4-…şahsı tutukluyorlar. Mustafa Karslı isimli arkadaş dün Maltepe Cezaevi’nde koronadan dolayı vefat etti. Kendisiyle çok fazla samimiyetliğim olmasa da bu olay omuzlarıma fazlasıyla manevi bir yük bıraktı. Devamlı diyorum ya “Bu haramiler devletin namusunu kirlettiler.”

Peker'in yalanı ortaya çıktı

"Sırf bana olan kinleri yüzünden bu arkadaşımız cezaevinde yeterli sağlık bakımı olmadığı için vefat etti." diyerek devletin kasıtlı olarak cana kastettiği şeklinde iğrenç bir iftira atan Peker'in yalanı çok geçmeden ortaya çıktı.

Mustafa Karslı 4 ay önce tutuklanmış

Mustafa Karslı'nın, Sedat Peker'in BAE'ye sığınarak Türkiye'yi karaladığı videolarını yayınlamadan çok önce tutuklandığı öğrenildi. Sedat Peker organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Karslı'nın nisan ayında yani 4 ay önce tutuklandığı belirlendi.

Öte yandan, Karslı'nın defalarca tutuklanan, hatta eski tarihlerde de yıllarca cezaevinde kalan bir kişi olduğu belirtildi.

Ölüm raporunda 'koronavirüs' yazmıyor

Öte yandan Peker'in, Karslı hakkında koronavirüsten hayatını kaybettiği ve cezaevinde bilerek tedavi edilmediği şeklindeki yalanı da çürüdü.

Peker'in iddiasının aksine Karslı'nın cezaevinde rahatsızlanınca Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve koronavirüsten ölmediği öğrenildi.

Hastanede hayatını kaybeden Karslı'nın ailesi, akciğerlerinde sıkıntı olduğunu ve astım rahatsızlığının bulunduğunu ifade etti.