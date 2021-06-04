Sedat Peker'i 12 kişilik ekip koruyor! Bilgi servisi CIA ve MOSSAD!

Suç Örgütü Lideri Sedat Peker’in Balkanlar’dan Fas’a, oradan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçırılış öyküsünü yayımlanması, bu sürece Türkiye içinden katkı veren isimlerden B.A. ve M.Y.’yı açıklaması, MOSSAD ve Peker için sürpriz oldu. Edinilen bilgilere göre, Peker operasyonunun deşifre olmasıyla ekibin paniğe kapıldığı ve izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Ankara’da Angora Evleri'nde kalan, Kıbrıs’ta kara para aklama işlerinde uzman olduğu için “para sihirbazı” olarak da bilinen, “doktor” lakaplı B.A.’nın, Sedat Peker’in videolarının yayınlanması sonrası kamuoyunda oluşan etkiyi de düzenli olarak merkezine (MOSSAD) raporlaştırdığı gelen bilgiler arasında. B.A.’nın Aydınlık’ın haberinden sonra korkuya kapıldığı ve raporlaştırmaya ara verdiği öğrenildi.

12 kişilik ekip tarafından kontrol altında tutuluyor

Sedat Peker’in Dubai’deki yaşam alanının dördü Türk, biri tercüman, toplam 12 kişilik bir ekip tarafından kontrol altında tutulduğunu kaydeden kaynaklar şu bilgileri verdiler:

“Bu video olayı öyle sıradan bir olay değil. Peker’in söylemleri çok ince olarak hesaplanıyor, psikolojik analizleri yapılıyor. Mekan tasarımı, görüntüye giren objeler, konuların sıralanması, sunumu, … hepsi üzerinde yoğun olarak çalışılıyor. Peker’in anlatımlarının sıkıcı olmaması için de özel çaba sarfedildiği ortada. Kullanılan repliklerin zaman ayarlaması, başta Z kuşağı olmak üzere her kesimi videoların tamamını izlemesi amaçlanıyor. Hepsi özel olarak kurgulanıyor. Bu işler için de özel bir ekip faaliyet yürütüyor. Türk halkının algısını yönetmeye ve videoları daha fazla insanın izlemesini amaçlıyorlar. Bilgi servisi de esas olarak CIA ve MOSSAD’dan.”

İz bırakmamak için özel çaba harcıyor

Peker’in Türkiye ve diğer ülkelerle görüşmeler yaptığını, dijital iz bırakmamak için özel çaba harcadığını vurgulayan kaynaklar şunları söylediler:

“Peker çok yönlü hareket ediyor. Bazen şaşırtma taktiği izliyor. Peker Türkiye’den çıktıktan sonra bu konuda daha dikkatli olmaya başladı. Kullandığı iki ayrı Apple marka telefonu var. Bunlarda aramaları kayıt altına alan bir program bulunuyor.”

“Sayın Joe Biden”

Sedat Peker yayınlayacağı yeni videoda “Erdoğan’la helalleşeceğini” söylemişti. Peker bu videoyu Erdoğan’ın 14 Haziran’da ABD Başkanı Biden’la yapacağı görüşme sonrasına bıraktığını açıkladı. Peker sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu konuda bilgi verdi. Bu arada Peker’in Biden’dan söz ederken “Sayın Joe Biden” demesi dikkat çekti.

Daha önceki videolarını kısa aralıklarla yayınlayan Peker’in 8. videosunu geç yayınlaması dikkat çekmişti. Aydınlık’a bilgi veren kaynaklar Peker’in yeni videoyu yayınlamak için ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın Ankara’da yaptığı görüşme sonuçlarını beklediğini ifade etmişlerdi. Peker'in şimdi de Erdoğan’ın Biden’la görüşmesini beklemesi “Peker’in arkasındaki güç böyle istedi” şeklinde değerlendirildi.