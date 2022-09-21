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Gündem Sedat Peker'e büyük şok! Karar verildi
Gündem

Sedat Peker'e büyük şok! Karar verildi

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in sözde basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınan Emre Olur, adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 12:32:00 -
Sedat Peker'e büyük şok! Karar verildi

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in sözde basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınan Emre Olur, adliyeye sevk edildi.

 

Olur'un Arnavutluk'tan BAE'ye gittiği öğrenilmişti. Burada Arnavutluk'a iade edilen Olur, Türkiye'ye getirilerek gözaltına alınmıştı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınan Emre Olur, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki 2 gün süren sorgusunun ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Neyle suçlanıyor?

Hakkında "tehdit", "suçu ve suçluyu övmek", "hakaret", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "basit yaralama", "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından adli makamlarca aranan Olur'un, Tiran Havalimanı'nda gözaltına alınarak 18 Eylül'de Türk yetkililere teslim edilmişti.

Bu kapsamda gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Olur, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesine götürülmüştü.

 

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