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Gündem Sedat Peker'e bir şok daha!
Gündem

Sedat Peker'e bir şok daha!

BAE'ye sığınan firari mafya elebaşısı Sedat Peker, twitter hesabından yaptığı paylaşımla bugüne kadar kendisine avukatlık etmiş kişilerin pasaportlarının iptal edildiğini iddia ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 23:44:00 -
Sedat Peker'e bir şok daha!

 Yeniakit.com.tr 

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker, son paylaştığı twitter mesajları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Bugüne kadar kendisine avukatlık etmiş kişilrin poasaportlarının iptal edildiğini söyleyen Peker, "Yine hata yapıyorsunuz. Hem de çok büyük hata. İçişleri Bakanlığı'nda gerçekten bir deli oturuyor. Devlet aklı tamamen kaybolmuş durumda." ifadeleri ile Bakan Soylu'yu hedef aldı.

'Düşmanlığım bitmeyecek'

Peker, paylaşımlarına şöyle devam etti: "Ben dahil bütün sevdiklerimi, değil cezaevine atmak, öldürseniz bile size düşmanlığım bitmeyecek. Artık ahiretlik olduk."

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