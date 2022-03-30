  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sedat Peker'den haber var! Eşi, video paylaştı
Gündem

Sedat Peker'den haber var! Eşi, video paylaştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye iadesi talep edilen firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in yeni görüntüsü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 18:12:00 - 2022-03-30 18:49:02

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etmişti.

Uzun süredir sesi çıkmıyor

24 Kasım'dan bu yana herhangi bir tweet atmayan Peker, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu bilinen Peker'inn uzun süredir sesi soluğu çıkmıyordu.

En son Sedat Peker'in eşi Özge Peker, sosyal medya hesabından eşinin bir fotoğrafını paylaşmıştı. Peker ailesi bu fotoğrafın ardından bir kez daha sessizliğe büründü.

Özge Peker bu sefer de Instagram hesabı üzerinden küçük kızlarının doğum günü anlarına ilişkin videoyu paylaştı. Videoda, aile üyelerini bir arada oldukları görüldü. Videoda, Peker'in küçük kızının doğum gününü kutlaması nedeniyle mutlu olduğu izleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay