Sedat Peker'den haber var! Eşi, video paylaştı

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etmişti.

Uzun süredir sesi çıkmıyor

24 Kasım'dan bu yana herhangi bir tweet atmayan Peker, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu bilinen Peker'inn uzun süredir sesi soluğu çıkmıyordu.

En son Sedat Peker'in eşi Özge Peker, sosyal medya hesabından eşinin bir fotoğrafını paylaşmıştı. Peker ailesi bu fotoğrafın ardından bir kez daha sessizliğe büründü.

Özge Peker bu sefer de Instagram hesabı üzerinden küçük kızlarının doğum günü anlarına ilişkin videoyu paylaştı. Videoda, aile üyelerini bir arada oldukları görüldü. Videoda, Peker'in küçük kızının doğum gününü kutlaması nedeniyle mutlu olduğu izleniyor.