Sedat Peker'den Cenk Çelik cinayetine ilişkin açıklama!

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Bir süredir Sedat Peker'i tehdit videoları ile gündeme gelen Cenk Çelik, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybetti.

Firari Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker'in cinayetle alakasının olmadığını iddia etti.

Barkın, Sedat Peker'in cinayete ilişkin açıklamasını Twitter hesabından paylaştı:

Bugüne kadar sosyal medyada çoluk-çocuk, genç-yaşlı birçok kişi şahsıma hakaret videoları yayımlamaktaydı. Hiçbirine karşı tek karşı eylemde bulunmamışken, bıçak sırtında yaşadığım bu anda, böyle bir cinayeti işlettiğimi düşünmek en basit tanımıyla safdillik olur. Bazı güçler tarafından öldürülmem amaçlanırken, yakınlarıma saldırılar düzenlenirken, bana hiçbir fayda sağlamayacak bu tip bir cinayetle ilişkilendirilmem asla mümkün değildir.

Bugün, yakınımda olduğu bilinen Seyfi Gedikli isimli arkadaşın ana-babasının ve kızlarının kaldığı evin kapısına silahla ateş edildi. Bana sevgi besleyen insanları yıldırma amacıyla yapılan kriminal çalışmalar devam etmektedir. Dijital tecrit altında iken bu yönde komplolara başvurmak asla onurlu bir davranış değildir.