Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi hangi partiden? 10 bin dolar alan açıklandı mı?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker Youtube üzerinden Türkiye'yi hedef alan paylaşımlarına devam ediyor. İçişleri Bakan Süleyman Soylu, 20 Mayıs'ta TRT Haber’de katıldığı canlı yayında organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e yönelik “Keklemişler ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu’nun bu açıklamaları sonrası Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğu bir hayli merak edilir oldu.

Sedat Peker’in ayda 10 bin dolar verdiği kim?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme oturan iddialara ilişkin şu açıklamaları yapmıştı: "Ayda 10 bin dolar rüşvete bağlanan siyasetçi kim? Şentop bu konuyu açıklamak zorundadır. Eğer Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor? Şentop sessiz kalamaz."

10 bin dolar kimdir?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına da yanıt verdi. Şentop'un açıklamalarından satır başları: “Beni doğrudan itham eden bir iftirada bulunmuştur. yalan olduğunu bildiği halde yaptığı bir iftiradır. Tek nefeste, gözünü kırpmadan bir insana yalanla iftirada bulunan kişinin ya siyasi bunaklık içinde olduğunu, bunu bilerek yapıyorsa bunun haysiyetsizlik olduğunu söyledim. 10 bin dolar kimdir açıklansın diyorlarsa açıklansın. Ama konumuz o değil. Bunu ifade eden de bilen de ben değilim.”

Sedat Peker, 10 bin doları kime verdiğini 6 Haziran Pazar günü yayınlayacağını söylediği 9. videoda açıklayacağını söyledi.