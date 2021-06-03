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Gündem Sedat Peker, Veyis Ateş'i hedef aldı! 'Zalimin yanında saf tuttun, görüşeceğiz'
Gündem

Sedat Peker, Veyis Ateş'i hedef aldı! 'Zalimin yanında saf tuttun, görüşeceğiz'

BAE'ye sığınıp altı boş iddialarla ülke gündemini meşgul eden firari mafya elebaşısı Sedat Peker, gazeteci Veyis Ateş'i hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 15:17:00 - 2021-06-03 15:18:01

 Yeniakit.com.tr 

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı televizyon programında ona sorular yönelten gazetecilerden Veyis Ateş'i hedef aldı.

'Pazar günü görüşeceğiz'

Twitter hesabından Ateş'i açıkça hedef gösteren firari Peker, onu 'Bakan Soylu'yu aklamakla' suçladı. Peker, "Habertürk kanalında süslü Süleyman'ı aklamak için sözde muhalif gazeteciler çağırıp tezgahı kuran anonsçu Veyis’i ( Veyis Ateş) yoklamalara konuk oyuncu olarak alacağız. Anonsçu veyis sen zalimin yanında saf tuttun, pazar günü görüşeceğiz. Seni de kibrit kutusuna sokacağım." dedi.

Ateş'i, Saymaz'ı engellemekle suçlamıştı

Firari mafya Sedat Peker, programda gazetecilerin kumpasa getirildiğini öne sürerek, İsmail Saymaz'ın önemli soru soracağı sırada Veyis Ateş'in engel olduğunu iddia etmişti. Peker, Saymaz'a bey diye hitap ederek, "İsmail Saymaz bey hazırlanmış, dolmuş, tam ilk girişte bir şey diyecek, Veyis Ateş tak kelepçeyi taktı. 'Dur, niye sinirleniyorsun' dedi, o da ışık görmüş tavşan gibi kaldı. Bir daha da bir şey diyemedi, 'ne yapsaydık' diyor, kalk git masadan." demişti. Öte yandan İsmail Saymaz, Habertürk canlı yayınında Sedat Peker'in geçtiğimiz yıllarda düzenlediği mitingleri sorarak, önce, 'Sedat Peker miting düzenlerken AK Partililer çok memnundu. O gün Peker'in mafya olduğunu kimse bilmiyor muydu?' demiş, ardından Peker korkusu ile geri adım atarak, sorusunu, 'Mafya derken siz 'pis mafya' dediniz, ondan dolayı böyle söyledim' ifadelerini kullanmıştı.

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