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Gündem Sedat Peker korona mı oldu? Sedat Peker sağlık durumu nasıl? Sedat Peker neden paylaşım yapmıyor?
Gündem

Sedat Peker korona mı oldu? Sedat Peker sağlık durumu nasıl? Sedat Peker neden paylaşım yapmıyor?

Sedat Peker koronaya mı yakalandı? Sedat Peker firar olarak bulundu Birleşik Arap Emirliklerinden başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere bazı isimleri hedef alıyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP lideri Bahçeli, Sedat Peker’in paylaşımlarının arka kısmında Türkiye’nin hedef alındığını söylemekte. Sedat Peker Twitter paylaşımlarını bir kaç gündür yapmıyor. Sedat Peker paylaşım yapmaması sonrası Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker neden paylaşım yapmıyor? Sedat Peker korona mı oldu? sorularının sorulmasına neden oldu. Peki Sedat Peker son durum ne? Sedat Peker’in sağlık durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-07-22 12:29:00 - 2021-07-22 12:30:53
Sedat Peker korona mı oldu? Sedat Peker sağlık durumu nasıl? Sedat Peker neden paylaşım yapmıyor?

Sedat Peker neden yok? Sedat Peker neden paylaşım yapmıyor? Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten talep edilen Sedat Peker, Twitter hesabı üzerinden 18 Temmuz’dan bu yana paylaşım yapmıyor. Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in  yaklaşık 1 ay önce de yakalandığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Sedat Peker Türkiye düşmanı BAE'li yetkililerin kendisi hakkında suikast iddiaları olduğunu söylediğini ve video çekmesini istemediklerini öne sürmüştü. 

Sedat Peker korona mı oldu?

Sedat Peker ve ailesinin koronavirüse yakalndığını doğru mu? Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in tüm ailesi ile birlikte Koronavirüs'e yakalandığı iddia edilmişti. Peker'e yakınlığıyla bilinen ve danışmanlığını yaptığı söylenen Emre Olur'un acil şifalar dilediği paylaşımı söz konusu iddiaları güçlendirdi.

Sedat Peker sağlık durumu nasıl?

Emre Olur, Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Olur paylaşımında, "Değerli büyüğüm, size ve ailenize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisine yol arkadaşlığı yapan bir kişinin ve oğlunun koronavirüse yakalandığını Twitter hesabından duyurmuştu.

Sedat Peker: “Uufak oğlum Boğaçhan Talha Peker ve bana yol arkadaşlığı yapan bir kardeşime dün akşam covid teşhisi konuldu. Onların sağlıklarına kavuşmaları için hayır dualarınızı beklerim. Onlarla ilgilendiğim için tweet yazamadım." ifadelerini kullanmıştı.

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