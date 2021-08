Sedat Peker ile FETÖ arasındaki danışıklı dövüş!

Organize suç örgütü olduğu iddiası ile hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, FETÖ firarisi Cevheri Güven'e yanıtlarını sıraladı.

Sedat Peker, Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven'e yönelik paylaşımları "Peker ve FETÖ arasındaki danışıklı dövüş" olarak yorumlandı.

Peker paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

FETÖ'cü olarak bilinen Cevheri Güven isimli kişinin dünkü duyuru tweetimde de söylediğim üzere Youtube videolarını ben de izliyorum. Zeki bir insan olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Şahsımla ilgili iddiası benim arkamda bir organizasyon varmış.

"Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ı hayatımda hiç görmedim"

Organizasyonla (yani bizle) Sayın Hulusi Akar’ın ve Sayın Hakan Fidan’ın askeri şura öncesi bir anlaşma yaptığımız yönünde. Tüm samimiyetliğimle söylemek isterim ki ne Sayın Hulusi Akar’ı ne de Sayın Hakan Fidan’ı hayatımda hiç görmedim.

"FETÖ'cü kalemler insanların beyninde böyle bir algı oluşturmak için..."

"Ne direk olarak ne de dolaylı olarak kendileriyle hiçbir irtibatım yok." diyen Peker, "Ancak tüm FETÖ'cü kalemler insanların beyninde böyle bir algı oluşturmak için gayret içerisindeler." ifadelerini kullandı.

Peker paylaşımlarının devamında, "Cevheri Güven ayrıca benim için Sedat Peker’i neredeyse sevgi böceği veya sevgi çiçeği gibi bir şey yaptınız demiş. Bu arkadaş benim videolarımın bazı bölümlerini galiba kaçırmış. Ben kendimi nasılsam öyle takdim ettim. Ayrıca da ben kurtarıcı değilim, kendi intikam davamı güdüyorum." dedi.

Cevheri Güven'in SADAT'a değinmediğini söyleyerek eleştiren Peker şöyle dedi:

Cevheri Güven bir de videosunda şu grup şu kadar generallik aldı diye çeşitli yapılardan bahsetmiş. Ancak bugüne kadar tüm askeri şuralarda en çok kadroyu alan SADAT’tan hiç bahsetmemiş. Ayrıca provokasyonlar konusunda tecrübe sahibi, bilgi sahibi olduğumu söylemi doğrudur.

"Şahsımı provokasyonların parçası olacak diye suçlaman çok saçma"

Bunları da gelecek zamanlarda tabii ki konuşacağız. Ancak şu an bir gram aklı olan hiç kimse her ne olursa olsun sokağa çıkmamalıdır. Çok daha ağır provokasyonlar olacak. Her ne olursa olsun sokağa çıkmayın sözünü devamlı söyleyen şahsımı provokasyonların parçası olacak diye suçlamanın çok saçma olduğunu düşünüyorum (Cevheri Güven burada beni yanılttın). İnsanlara canınıza, namusunuza bir saldırı olursa meşru müdafaa hakkınızı tabii ki kullanın ancak kitlesel gösterilerden, yağmalardan uzak durun sözümü senin yorumlama şeklin pek akıllıca değildi.