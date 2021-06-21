Sedat Peker için ekip mi kuruldu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Youtube kanalı üzerinden 10. videosusunu yayınladı. Mafya lideri Sedat Peker, Youtube 10. videosunda ‘Bulunduğum ülkedeki güvenlik görevlileriyle yapmış olduğum görüşme neticesinde, kafa karışıklıklarını gidermek için 7-8 dakikalık bir video yayınlamam konusunda mutabık kaldık. 15 gün sonra yeni bir değerlendirme yapılacakmış hayati riskimle ilgili konusunda. Bundan sonraki aşamada bir karar verecekler. Ama burada ama başka bir ülkede yaptığım ahit tamamlayacağız” ifadelerini kullandı. Sedat Peker, Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Şube müdürlüğü içinde 14 kişilik ekip kurulduğunu iddia etti. Peker, sosyal medya paylaşımında kurulacağını iddia ettiği bu ekibin kendisi hakkında çalışma yapacağını da iddia etti.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Organize şubenin içinde çeşitli şubelerden getirip tayin edip oluşturduğun 14 kişilik ekip varya, başlarına da Mardin’den Hakan isminde bir amir getirmişsin, benimle ilgili ne kadar çalışma yaparsa yapsınlar hiçbir şey bulamayacaklar.” iddiasında bulundu.