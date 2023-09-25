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Gündem Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
Gündem

Sedat Peker hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-25 03:29:00 -
Sedat Peker hastaneye kaldırıldı

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden bulunan, Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker bugün yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk tetkiklerde apandisitinin patladığı tespit edilen Peker acilen ameliyata alındı. Apandisti alınan Peker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Avukatı açıklama yaptı

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, "Basında, Sayın Sedat Peker’in sağlık durumuna ilişkin kimi haberler yer aldı. Kendisi geçtiğimiz hafta apandisit ameliyatı oldu. Şu an hastanede değil ve sağlık durumu yerinde. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Odatv

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