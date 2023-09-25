Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden bulunan, Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker bugün yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı.
Yapılan ilk tetkiklerde apandisitinin patladığı tespit edilen Peker acilen ameliyata alındı. Apandisti alınan Peker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Avukatı açıklama yaptı
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, "Basında, Sayın Sedat Peker’in sağlık durumuna ilişkin kimi haberler yer aldı. Kendisi geçtiğimiz hafta apandisit ameliyatı oldu. Şu an hastanede değil ve sağlık durumu yerinde. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Odatv
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