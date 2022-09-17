Sedat Peker hakkında video çekip yayınlayan Cenk Çelik, öldürüldü

Mafya babası Sedat Peker ve yakınlarına yönelik tehdit videolarıyla gündeme gelen Cenk Çelik, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Sedat Peker'e tehdit videosu çeken Cenk Çelik, İstanbul'da arkasından gelen bir kişinin açtığı ateşle, kafasından vurularak öldürüldü

Arkadan gelip kurşun yağdırdı

Ümraniye Atatürk Mahallesi Bülbül Sokak'ta saat 14.30 sıralarında iddiaya göre, 48 yaşında olan Cenk Çelik'e yürüdüğü sırada arkasından gelen bir şahıs silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan Çelik kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden hızla kaçtı. Kafasına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan şahsa, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Sedat Peker'e tehdit videosu çeken Cenk Çelik, İstanbul'da kafasından vurularak öldürüldü

Olay yerinde can verdi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, yaralının yerde yattığı ve çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.