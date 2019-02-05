Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı! Sedat Peker hakkında İstanbul'da yaptığı bir konuşma nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Sedat Peker hakkında Ataşehir’de yaptığı konuşma nedeniyle, "Suç İşlemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından soruşturma başlatıldı. Ayrıntılar geliyor...

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