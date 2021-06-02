Sedat Peker 9. videosunda ne konuşacak? Suç örgütü lideri Sedat Peker, Pazar günü yayınlayacağı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bölümü, ABD Başkanı Joe Biden ile olan görüşme nedeniyle ertelediğini söyledi. Peker 9. videosunda hangi konudan bahsedeceğini de açıkladı.

Sedat Peker 9. videosunda ne konuşacak?

Sedat Peker; ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi öncesinde, Türkiye’nin elini zayılatma amacı ile, pazar günü video çekeceği eleştirilerine karşı, vatanı düşünüyormuş rolleri ile karar değişikliği yaptığını, Erdoğan’a yönelik videoyu daha sonra çekeceğini ileri sürerek, 9. videosunda ise kendisinden 10 bin dolar maaş alan milletvekilini açıklayacağını iddia etti.

Bu kirli senaryoyu bozacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarının "suç örgütlerini ülkeninin başına musallat olmaktan çıkardığını" söylemişti. İsim vermeden Sedat Peker'in açıklamalarından bahseden Erdoğan, "Bu kirli senaryoyu bozacağız" diyerek "Demokrasi ve hukuk dışı her araçtan medet umanlar şimdi yeni arayışlara yönelmişlerdir. Türkiye'yi vesayetin, darbecilerin, gözü doymaz ekonomik tetikçilerin, demokrasiyi hazmedememiş iç ve dış siyaset mühendislerinin, her türünden çetelerin pençesinden nasıl kurtardıysak bu kirli senaryoyu da aynı şekilde bozacağız."açıklamasını yaptı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli ise Sedat Peker 'in açıklamalarına yönelik "Hedefin Türkiye olduğu bir tezgah kurulmuştur. Suç ve terör örgütü temincilerinin içinde olduğu dış tedarikçileri olan bir tezgah ile Türkiye'nin üzerine gölge düşmesi konusunda alçak bir rekabet devrededir" açıklamasında bulunmuştu.