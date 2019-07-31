Sedat Kılınç: ”Sabah gözümüzü yeni yönetmelikle açıyoruz”

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, değişen inşaat yönetmelikleriyle ilgili bilgiler verdi. Kılınç, ”Sabah gözümüzü yeni yönetmelikle açıyoruz” dedi.

İnşaat sektöründe gerçekleşen yeni yönetmelikle beraber kat bahçelerinin, bina giriş hollerinin, dükkan depolarının, balkonların belli büyüklerinden fazla alanları gibi daha önce inşaat alanının dışında olan yerlerin alana dahil edilmesine tepki gösteren Sedat Kılınç, yönetmeliğin sektörü durdurabilecek bir hamle olduğunu ve hazırlanma aşamasında sektör temsilcilerinin fikrinin alınması gerektiğini belirtti.

Sabah uyandıklarında kendilerinden habersiz bir yönetmelikle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, “Son 1 yıl içerisinde inşaat sektörü %50 küçülme ile karşı karşıya kaldı. Satışlardaki küçülmeler direkt sektörün de küçülmesine neden oldu. Bu dönemde inşaat sektörünü teşvik edici yani sektörün tekrar büyümeye geçebilmesi için, mevcut hükümetimizden teşvikler bekliyoruz. Maalesef son dönemde gördüğümüz, bir şekilde bu süreci sabote etmeye yönelik veya inşaat sektörü çok iyi biz bunu biraz yavaşlatalım gibi hamleler yapılıyor. Bazı yönetmelik değişikliklerine anlam dahi veremiyoruz. Reel sektörden habersiz bir sabah uyanıyoruz bir yönetmelikle uyanıyoruz ve bu yönetmelik 1 yıllık emeği çöpe atıyor,ayrıca arsa çalışmaları bazen 3 yıl kadar devam edebiliyor. Mevcut yönetmeliğe göre yapılan arsa anlaşmaları yeni çıkan yönetmeliklerle uyum sağlamadığı için arsa sahibi ile müteahhit firma arasında yapılan sözleşmeye aykırı olduğu için sözleşmelerin iptaline ve 3 yıllık emeğinde çöpe atılmasına sebep oluyor.Müteahhit firmalar ciddi yaptırımlar ve cezai şartlarla karşı karşıya kalıyor. İkincisi bir husus isebiz bu yönetmeliği sektörü tamamen durdurmaya çalışan bir hamle gibi görüyoruzçünkü hiçbir şekilde sektör temsilcilerinin görüşlerine başvurulmadan, tamamen piyasadan uzak bir şekilde alındığını okuyunca anlıyoruz” dedi.

Sedat Kılınç, yönetmeliği hazırlayanların hem sektörü hem de sektörün önünü açmaya çalışan hükümeti sabote etmeye çalıştıklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

Daha önce yayınlanan otopark yönetmeliği değişikliği, 25 Temmuz itibariyle yayınlanan yönetmelik ile birlikte balkon alanlarının daire net alanların maksimum %10’uyla kısıtlanması, bina giriş holleri, kat bahçe ve terasları, iç bahçeler ve asansör önü sahanlıklarının, bodrum katta düzenlenen dükkan depolarının dükkan net alanının %50’den fazlasını geçtiği takdirde inşaat alanına dahil edilmesi gibi değişiklikler sektörü çok ciddi anlamda zor duruma düşürüyor. Bir arsanın projeye dönüşmesi, ruhsat süreci çok ciddi prosedürlerle oluyor ve 1 yıla yakın bir zaman alıyor. Bu zaman ve emek bir anda çöpe gidiyor. Ayrıca arsa sahibi ve inşaat firması arasında yapılan anlaşmalar var. Bu anlaşmalar yeri geliyor 2-3 yıl ruhsatlandırılamıyor. Küçük arsaların toplanması, bu arsaların tevhit ve ifraz işlemlerinden dolayı zaman alıyor. Bir anlaşmanız var ve bu yönetmelik yüzünden arsa sahibiyle ters düşüyorsunuz. Bu alanlar anlaşmanızda inşaat alanı dışında ama yeni yönetmelikle içine dahil edildiğinde çok ciddi bir kayıpla karşı karşıya kalıyor ve bunu arsa sahipleri kabul etmiyor. İnşaat sektörünün bunu tölere etme şansı yok zaten sektör zor durumda olduğu için. Yapılan bu yönetmelik tamamen inşaat sektörünün önünde bir bent çekme ve durdurma girişimidir. Bu yönetmeliği çıkaranların bu noktalarda ya çok bilgisiz ya da kasıtlı bir sebepten dolayı böyle bir şey yaptıklarını hatta belki de sektörün önünü açmaya çalışan hükümeti sabote etmek için yapılan bu girişimler hem sektörlerin önünü kapatıyor hem de mevcut hükümete de çok ciddi zarar veriyor. Bu durumları şu an sıkıntıda olan sektöre bir sıkıntı daha ekleme projesi olarak görüyoruz ve bu yönetmeliğin acil olarak geri çekilmesini veya düzenlenmesini bekliyoruz”

İmar ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin hazırlanma aşamasında sektör temsilcilerinin fikrinin alınması gerektiğini söyleyen Kılınç, böyle bir yönetmelik hazırlanırken, sektör temsilcilerine bunun sorulması lazım. Bir sabah kalktığımızda karşılaştığımız şeyle biz ciddi anlamda maddi zarar ve motivasyon kaybına uğruyoruz, Çünkü tamamen önümüzü kesmeye yönelik bir yönetmelik çıkmış ve bizim haberimiz yok. Bu konuda herhangi bir tartışma gerçekleşmemiş ve fikrimiz alınmamış ve böyle bir sürprizle karşılaşıyoruz bu da hem ekonomiyi hem de sektörü sıkıntıya düşürüyor” ifadelerini kullandı.