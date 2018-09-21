Sedanur'un komşusunun evi ve samanlığı tekrar arandı

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde pazar günü kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışması 6'ıncı gününde de devam etti.

Abdullah ve Handan Güzel çiftinin kaybolan büyük kızları Sedanur Güzel (9) için sabah saatlerinde başlatılan arama çalışması akşam saatlerine kadar sürdü.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Paslı Karakol Komutanlığı ekipleri, Güzel'in kaybolması olayına karıştığı iddia edilen ve tutuklanan komşusu Ertan B'nin evini ve ahırını didik didik aradı. Ekipler çevrede inceleme de yaptı.

Ertan B'nin evinin önünde bulunan saman yığını da jandarma ekiplerince arandı. Saman yığınının kapladığı alanın geniş olması nedeniyle olay yerine iş makinesi çağrıldı. İş makinesiyle yapılan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla saman yığını arandı ancak bir ize rastlanmadı.

Ertan B'nin anne ve kardeşi de karakola götürülerek ifadelerine başvuruldu. Bu arada Güzel'in bazı komşuları da ifade verdi.

Arama çalışmaları yarın devam edecek.