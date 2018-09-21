0553 313 94 23

Sedanur'un komşusunun evi ve samanlığı tekrar arandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in kaybolması olayına karıştığı iddia edilen ve tutuklanan komşusu Ertan B'nin evi, ahırı ve samanlığı tekrar arandı.

21 Eylül 2018 Cuma 22:32
Sedanur'un komşusunun evi ve samanlığı tekrar arandı

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde pazar günü kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışması 6'ıncı gününde de devam etti.

Abdullah ve Handan Güzel çiftinin kaybolan büyük kızları Sedanur Güzel (9) için sabah saatlerinde başlatılan arama çalışması akşam saatlerine kadar sürdü.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Paslı Karakol Komutanlığı ekipleri, Güzel'in kaybolması olayına karıştığı iddia edilen ve tutuklanan komşusu Ertan B'nin evini ve ahırını didik didik aradı. Ekipler çevrede inceleme de yaptı.

Ertan B'nin evinin önünde bulunan saman yığını da jandarma ekiplerince arandı. Saman yığınının kapladığı alanın geniş olması nedeniyle olay yerine iş makinesi çağrıldı. İş makinesiyle yapılan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla saman yığını arandı ancak bir ize rastlanmadı.

Ertan B'nin anne ve kardeşi de karakola götürülerek ifadelerine başvuruldu. Bu arada Güzel'in bazı komşuları da ifade verdi.

Arama çalışmaları yarın devam edecek.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 22:32
  1. Kars
  2. kağızman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağrı merkezli FETÖ operasyonunda 12 asker gözaltına alındı
    1. Ağrı merkezli FETÖ operasyonunda 12..
    2. 'Mardin'in cazibesi daha da parlayacak'
    3. Yapımcı da isyan etti! '45 dakika..
    4. "Ahiliğin asıl amacı toplumun topyekün..
    5. Sedanur'un komşusunun evi ve samanlığı..
    6. Ankara'da bu yollar yarın kapalı olacak!
    7. Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak'..
    8. Rusya Kırım'a S-400 yerleştirmeyi..
    9. Olay sözler! "Ali Koç, Güneş'e neden..
    10. Müşterilerin hesabından çektiği..
    11. Afta (Ağız yarası) neden olan..
    12. Böbrek taşı neden olur? Nasıl tedavi..
    13. Bakır elementinin yararları nelerdir?..
    14. Dar kanal hastalığı nedir? Nasıl..
    15. FBI Direktörü Wray'dan Lübnan'a kritik..
    16. Çocuklarda görülen burun kanamalarının..
    17. Tarsus'ta ev sahibi-kiracı tartışması..
    18. Payitaht Abdülhamid'in fragmanı..
    19. Kosova Cumhurbaşkanı Taçi'den İsrail'e..
    20. Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye..
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!