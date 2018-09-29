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Sedanur Güzel'in cinayetiyle ilgili yeni gelişme... 2 kişi daha tutuklandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi  bulunan Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin 2 kişinin daha tutuklandığı  bildirildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 06:33
Sedanur Güzel'in cinayetiyle ilgili yeni gelişme... 2 kişi daha tutuklandı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçenin  Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan Sedanur Güzel'in cesedinin 23 Eylül günü aynı  köye 1 kilometre mesafede taşların altına gizlenmiş olarak bulunduğu  hatırlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilen açıklamada,  "Soruşturma çerçevesinde gerek şüphelilerden birinin itirafları gerekse klasik  otopsi bulgularına göre Sedanur Güzel'in öldürüldüğü belirlenmiştir. Cinsel  istismarın bulunup bulunmadığı ise patolojik inceleme sonucu belirlenebilecektir.  Bu inceleme devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgisi olduğu  değerlendirilen 2 kişinin daha tutuklandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin  ceza infaz kurumuna gönderildiği kaydedildi.

Olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın Kars Cumhuriyet  Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütüldüğü duyurulan açıklamada, yeni bir  gelişme olması halinde kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz de AA muhabirine  yaptığı açıklamada, Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin çalışmanın titizlikle  yürütüldüğünü ifade ederek, "Öldürülen Sedanur Güzel'in cinsel istismara  uğradığına ilişkin henüz bir bulguya rastlanılmadı. Konuya ilişkin araştırma  sürüyor." dedi.

  Camgöz, soruşturmanın Kağızman Cumhuriyet Savcısı Fatih Arıcıgil  tarafından yürütüldüğünü dile getirerek, olayla ilgili tutuklu sayısının 3'e  yükseldiğini söyledi.

OLAY

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve  toplamaya çıkan 9 yaşındaki Sedanur Güzel kaybolmuştu. Köylülerle kırsalda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan aile,  durumu jandarmaya bildirmişti. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama  Kurtarma (JAK) timleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal  Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri çocuğun bulunması için çalışması başlatmış ve  aramalar sonucu Sedanur'un cesedi köyün 1 kilometre uzağında üzeri taşlarla  örtülü halde bulunmuştu.

Olaya ilişkin daha önce küçük kızın komşusu Ertan B. tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 06:33
  1. Kars
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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