Seda Sayan'ın "tecavüzcü" dediği Erbil konuştu! Acun Ilıcalı ile...

Kendisiyle ilgili tecavüz suçlamasında bulunan Seda Sayan'ın evliliğiyle ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı açıklaması da geldi.

2018 yılında evinin banyosunda düşerek yaralanan ve kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için 8 ay yoğun bakımda yatan Türkiye'nin gelmiş geçmiş en ahlaksız sunucusu Mehmet Ali Erbil, o süreçte oluşan kas erimesi nedeniyle başladığı tedaviye devam ediyor.

Kaslarında güç kaybı meydana gelen ve bu nedenle ağrı da çeken şovmen önceki gün Kartal’daki Ağrısız Hayat Merkezi’ndeydi.

Elektromanyetik alan cihazı ile tedavi alan Erbil, 20 dakikalık işlem sürerken bir yandan da muhabirlerle sohbet etti.

Sayan geçen yıl Erbil'le ilgili "Tuğba (Coşkun) ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur." ifadelerini kullanmıştı.

Sayan "Boşanma nedenin bu olay olduğu için eşlerin, ailen, herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Geçmişi kirli olan sensin." demişti.

"Herkes de kendisine yakışanı yapsın" diyen Erbil daha sonra "en ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım. Özür diliyorum" demişti. İkili daha sonra aralarındaki buzları eritmişti.

Mehmet Ali Erbil, “Seda Sayan 7’nci kez evlenmeye hazırlanıyor. Siz 4’te kaldınız” diyen muhabirlere yanıt verdi.

"Ona yetişmeme daha çok var" diyen Erbil, Sayan'ı kızdıracak "6’ncı nikâhına gidememiştim, ‘7’nciye kısmet’ dedim. Bak 7’nci geldi. 7’nciye de gidemezsem 8’inci nikâhına giderim." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı hakkında da konuşan Erbil, "Ben TV8'de kara listede değilim. Yasaklı değilim TV8'de." ifadelerini kullandı.

Erbil "Son günlerde bir çok canlı programa katıldım. Hiçbir problemim yok" dedi.