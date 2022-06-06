  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vay şerefsiz vay! Bunları Taksim'de sallandıracaksın

Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den bomba sözler: MİT TIR'ları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu verdi!

Kılıçdaroğlu bile bu kadarını akıl edememiştir! CHP’li Murat Emir’den akılalmaz iftira

Bebek sahilde cinsel ilişkiye giren şerefsizden şok sözler

Katarlı isim bombayı patlattı: Türkiye ve Mısır arasında o anlaşma yapılırsa bölgede tüm ezberler bozulur

Antalya'daki tarihi 'Saat Kulesi'nde büyük skandal! Vay namussuzlar vay

Milletin gözüne gözüne soktuğunuz yetmedi mi Acun! Survivor'da bir skandal daha

Başkan Erdoğan'ı suçlayan Esed'den skandal çağrı!

Sözcü gazetesi yine rezil kepaze oldu! Bunlar uçaktan da yüksekte uçuyor

Türkiye için "Endişeliyiz" sözleri: Tüm şehirlere dağılabilir
Medya Seda Sayan skandala doymuyor! 80 milyonun gözü önünde yaşananları inkar etti
Medya

Seda Sayan skandala doymuyor! 80 milyonun gözü önünde yaşananları inkar etti

Star Tv'de ekranlara gelen 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında geçtiğimiz günlerde yaşanan kavga sonrası Seda Sayan'a tepki yağdı. Programa hiçbir şey olmamış gibi devam eden Sayan, bugün yaşananları inkar ederek bir skandala daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 16:33:00 -

Toplum ahlakını bozan içerikleriyle evlilik kurumunun adını lekeleyen ve evlendirme programından çok bir ‘show’ programına dönüşen sözde izdivaç programların son adresi Star Tv olmuş durumda.

Star'da her sabah ekranlara gelen 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında izdivaç programlarına benzer bir formatta yayın sürdürülüyor.

Programda geçtiğimiz günlerde Murat ve Havvanur ikilisi arasında kavga çıktı. Küfürlerin havada uçuştuğu yayında fiziki şiddet anları da ekranlara yansıdı.

Programın en dikkat çeken anının ise Seda Sayan'ın onca yaşanan olaya tepkisiz kalması oldu.

Hiçbir şey yaşanmamış gibi programa olağan bir şekilde devam eden Seda Sayan gelen tepkiler üzerine bugün bir açıklama yaparak yaşananları adeta inkar etti.

Sayan yaptığı açıklamada, "Ben izin verir miyim böyle bir olaya?” diyerek tereyağ gibi üste çıkmaya çalıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay