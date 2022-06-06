Seda Sayan skandala doymuyor! 80 milyonun gözü önünde yaşananları inkar etti

Toplum ahlakını bozan içerikleriyle evlilik kurumunun adını lekeleyen ve evlendirme programından çok bir ‘show’ programına dönüşen sözde izdivaç programların son adresi Star Tv olmuş durumda.

Star'da her sabah ekranlara gelen 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında izdivaç programlarına benzer bir formatta yayın sürdürülüyor.

Programda geçtiğimiz günlerde Murat ve Havvanur ikilisi arasında kavga çıktı. Küfürlerin havada uçuştuğu yayında fiziki şiddet anları da ekranlara yansıdı.

Programın en dikkat çeken anının ise Seda Sayan'ın onca yaşanan olaya tepkisiz kalması oldu.

Hiçbir şey yaşanmamış gibi programa olağan bir şekilde devam eden Seda Sayan gelen tepkiler üzerine bugün bir açıklama yaparak yaşananları adeta inkar etti.

Sayan yaptığı açıklamada, "Ben izin verir miyim böyle bir olaya?” diyerek tereyağ gibi üste çıkmaya çalıştı.