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Gündem Seçmenle kavga eden Akşener kontrolü kaybetti! Kullandığı ifade siyasete hiç yakışmadı
Gündem

Seçmenle kavga eden Akşener kontrolü kaybetti! Kullandığı ifade siyasete hiç yakışmadı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan ve gittiği kentlerde vatandaşların tepkisini çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kontrolü iyice kaybetti. Ortaya attığı iddiayla hükümeti hedef alan Akşener, siyasete yakışmayan ifade kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 19:10:00 -
Seçmenle kavga eden Akşener kontrolü kaybetti! Kullandığı ifade siyasete hiç yakışmadı

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gittiği şehirlerde vatandaşların tepkisini çekiyor.

Bu durum karşısında kontrolünü kaybeden Akşener, seçmenle kavga etmeyi sürdürüyor. 

Siyasete yakışmayan dil

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Akşener, siyasete yakışmayan dilini, Gümüşhane’de de kullandı.

Göçmenler üzerinden yanlış politika izlendiğini iddia eden Meral Akşener, "Dış politikada eğer burayı bir artı değer olarak kullanmak amaçlıysa bu kapıların açılması bundan daha ahmakça daha salakça bir eylem olamaz." dedi.

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