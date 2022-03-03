Seçmeni kafakola alma planı! Davutoğlu’nun CHP’ye attığı gol ADD’den döndü

6 partinin hazırladığı mutabakat metnindeki, "1921 Anayasası'nın nispeten kapsayıcılığının peşinden kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti, sonraki anayasalarında daha dar kalıplara girmiştir" ifadesi kemalistler arasında da tartışmaya neden oldu. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) metindeki 1921 Anayasası vurgusuna tepki gösterdi. Ayrıca 1924 Anayasası'ndan bahsedilmemesi de kemalistleri kızdırdı. ADD'nin yandaş basına verdiği ilanda, söz konusu ifadeler eleştirildi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu tartışmalar da masaya yatırıldı.

ADD'nin tepkisi hakkında konuşan Karahasanoğlu şunları söyledi:

(ADD'nin ilanı) O ilanda da yazıyor, gerçekten 1921'de cumhurbaşkanlığı yok. Osmanlı padişahlığı vardı, diyorlar. Doğru diyorlar. Kısmen bazı tarihi gerçeklikleri de doğru olarak tespit etmişler. Siz ne yapıyorsunuz, diyorlar. Büyük ihtimalle Ahmet Davutoğlu’nun filozofları bu mutabakat metnini hazırlarken oturmuşlar, “Şu CHP’ye bir gol atalım, onu da tabanımıza gösterir, bakın CHP bizim noktamıza geldi, diye propaganda yaparız” diye düşünmüş olmalılar. CHP’liler de, “Ya ne olacak, bunların yüzde sıfır buçuk oyları var zaten, seçimden sonra bir tekme atarız bunlara gider, ne 1921 Anayasası deriz olur biter. Önemli olan bizim tek başımıza veya HDP ile birlikte iktidar olabilmemizdir” diye bir plan, bir kurgu yapılıyor.

Gerçekten de bu ilanda, “Başbakanlık yok, cumhurbaşkanlığı yok, bakanlar kurulu yok 1921’de, bunu mu getirmek istiyorsunuz” deniliyor. Getirmek istediğinizi kendiniz anlatıyorsunuz, şu şu olacak diyorsunuz, 1921 Anayasası’nı refere ediyorsunuz, dolayısıyla burada bir çelişki var, diyorlar. O çelişkiye ben de katılıyorum, gerçekten böyle bir çelişki var.

Bir bohçayı 6 yamalı bohça halinde hazırlarsanız böyle defolar da ortaya çıkmış olur.