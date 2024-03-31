Seçmeni böyle kandırdılar! Kandil'in adayı Meral kirli iş birliğini itiraf etti: İmamoğlu'na oy verdik

Türkiye bugün belediye başkanlarını belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Kandil uzlaşısı sağlanan İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazandı.

Yerel seçimlerden önce CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasındaki pazarlıklar gün yüzüne çıkmış olmasına karşın; oy sayım işleminin gerçekleşmesi ve resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından Meral Danış Beştaş'ın itirafı kirli iş birliğini resmen ortaya koydu.

DEM'den İmamoğlu'na mesaj

İmamoğlu'na kendilerini unutmaması için mesaj gönderen Beştaş şu ifadeleri kullandı:

DEM seçmeni AK Parti'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Aslında İstanbul'da çıkan sonuç DEM seçmeninin AK Parti'yi cezalandırmasıdır. Neden böyle diyorum? İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi. Neden? AK Parti'yi cezalandırmak istedi, cevap vermek istedi.

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