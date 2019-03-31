Seçmene zarf vermeyince AK Partililer harekete geçti

İstanbul Sarıyer rtaokulu’nda 1262 numaralı sandık başkanının oyunu kullanmak isteyen vatandaşlara oy pusulasını vermesine rağmen ‘zarfı daha önce verdiği’ gerekçesiyle zarf talebini geri çevirmesi AK Parti yönetimini harekete geçirdi.

Zarf vermedi, olay çıktı

Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar’ın sandık görevlilerini ziyareti sırasında yaşanan olayda, 1262 numaralı sandık başkanının bazı vatandaşlara oy pusulalarını vermesine karşın zarfları daha önce verdiğini iddia etmesi üzerine gelen zarf talebini geri çevirmesi krize neden oldu. Sandık başkanının vatandaşlara oy pusulalarını sandığa zarfsız bir şekilde atmalarını söylediği belirtildi. Benzer durumun 3 kez tekrarlandığı ifade edildi.

AK Partili isim sorunu çözdü

Konuyla ilgili Sarıyer Posta’na açıklamalarda bulunan Avukat Serkan Kaya, “AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı’nın hukuk işlerine bakıyorum. Aynı zamanda Sarıyer Belediye Meclis üyesi adayıyım. Sabah saatlerinde okula geldiğimizde 1262 numaralı sandık başkanı olan hanımefendinin seçmene zarf vermediği ve vatandaş zarf istediğinde de daha önce verdiğini iddia ettiği söylendi. Bu durum ikinci kez tekrarlandığı zaman müdahale ettim ve kendisini ikaz ettim. Daha sonra buradan ayrıldım. Ancak bir kez daha aynı durum yaşandı. Akabinde oy pusulasını verme işinin başkasının yapmasını talep ettim. İlçe Seçim Kurulu okul müdürünü arayarak, bahsi geçen hanımefendinin görevinin değiştirilmesi için talimat verdi. Ve sorun çözüldü. Şuan bu görevi başkası yapıyor. Kendisi pasif görevde” ifadelerini kullandı.