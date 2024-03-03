Seçmene soruldu: CHP DEM ile ittifak yapmalı mı? Şaşırtan sonuç?

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde CHP ile DEM parti arasında Türkiye genelinde olmasa da il, ilçe bazında ortaklık var.

Kimileri bu ittifakı "kent uzlaşısı" olarak nitelendirirken kimileri de "Rant uzlaşısı" diyor.

Ancak bu birliktelik seçmenler de rahatsızlık yaratıyor.

DEM Parti'nin PKK ile organik ve inorganik bağını kesin, net bir dille koparamaması söz konusu rahatsızlığın temel nedeni.

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Areda Survey de 2024 kişiyle bir anket yaptı ve "Sizce CHP, DEM Parti ile ittifak yapmalı mıdır?" sorusunu yöneltti.

Ankete katılanların yüzde 65,1'i bu birlikteliği onaylamıyor. Yüzde 34.9 ise CHP ile DEM'in oy tabanını ortaya koyuyor.

CHP ile DEM tabanı ortamdan memnunken Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu bu ittifaka karşı çıkıyor.