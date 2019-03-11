Seçmene noter aracılığıyla söz verdi

AK Parti Hacıbektaş Belediye Başkan adayı Şenay Gök, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimler öncesinde seçim vaatlerini yerine getiremezse 1 yıl içinde istifa edeceğini noterden tasdik ettirdi.

AK Parti Hacıbektaş Belediye Başkan adayı Şenay Gök, 31 Mart Pazar akşamı belediye başkanı seçildiği takdirde 1 Nisan tarihinden itibaren 21 vaadini 1 yıl içerisinde yapamazsa istifa edeceğini noterden tasdik ettirdi. AK Parti Hacıbektaş ilçe başkanı Emrah Demir ve beraberinde partililer ile birlikte Hacıbektaş noterine giden Belediye Başkan adayı Gök vaatlerini tek tek notere yazdırdı. Notere vaatlerini yazdırmasının ardından 1 Nisan 2019-1 Nisan 2020 tarihleri arasında söz verdiği 21 vaadi yerine getiremezse belediye başkanlığından istifa edeceğini tasdik ettirdi. Belediye Başkan Adayı Şenay Gök noter çıkışında yaptığı açıklamada, "Ben ilçeme söz verdiğim 21 vaadi bir yıl içerisinde yerine getiremezsem belediye başkanlığından istifa edeceğim" dedi. Gök konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda ben bir yıl içerisinde yani 1 Nisan 2019 - 1 Nisan 2020 tarihleri arasında vermiş olduğum 21 vaadi yerine getirmezsem Hacıbektaş halkına istifa edeceğimi noter huzurunda beyan ettim. Ben bunu cumhurbaşkanımızın bana verdiği emri yerine getireceğime söz verdiğim için böyle bir karar aldım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Hacıbektaş ilçemize benim vaat etmiş olduğum her şeyi yapacağını ifade etti. Ben AK Parti’mizin gönül belediyeciliğini yapacağına halkımıza beyan etmiş oldum. Seçimlerde ilçemiz için söz verdiğim 21 maddelik hizmeti yapamazsam istifa edeceğimi beyan ettim. Hacıbektaş halkının da bu yapmış olduğum davranışı güzel karşılayacağını düşünüyorum. Bir yıl taahhüt ettim çünkü bir yıl zaten çok uzun bir süredir.”