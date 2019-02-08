31 Mart 2019 yerel seçimler yaklaştıkça heyecan biraz daha artıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde nerede oyumu kullanacağım diyen seçmen vatandaşlar sorunun cevabını almak için YSK seçmen sorgulama sayfasını merak ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi okulda ve hangi sandıkta oyumu kullanacağım, 2019 YSK seçmen sorgulama nereden ve nasıl yapılır? Yerel seçim 2019’a ilişkin seçmen bilgilerinizi ve sandık sorgulama işlemlerine ilişkin haberimizi okuyabiirsiniz.

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Bir yandan YSK’nın seçim takvimi işlerken diğer yandan da partiler seçim çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Mahalli İdareler Seçimleri için 4 Ocak'ta askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi listeleri 17 Ocak’ta saat 17.00'de askıdan indirildi. Peki Seçmen listesi sorgulama 2019 YSK nerede oyumu kullanacağım.

YSK seçmen sorgulama için tıklayınız

Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) şu açıklama yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu olarak seçim dönemlerinde; seçmenlerin, seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıkları, seçmen listelerinin askıya çıkarılma ve askıdan indirilme tarihi, seçmen listelerinin kesinleşmesi ve oy kullanılacak sandıkların belirlenmesi gibi süreçler hakkında sistemimizde kayıtlı e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderiyoruz. Kurumumuz tarafından yapılacak bilgilendirme mesajlarını almak istiyorsanız lütfen sorgulama sonucu gelen sayfada "E-Posta Adresi" ve/veya "Cep Telefonu" bilgilerinizi giriniz ve bilgilendirme almak istediğiniz kutucuklarından en az birini işaretleyiniz.

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 8, CHP 7, MHP 10, İYİ Parti 11, HDP 12'nci sırada yer alacak.

Seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kura öncesi yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili bilgi verdi.

Sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklere ilişkin itirazların karara bağlanma sürecinin devam ettiğini belirten Güven, şunları kaydetti: "Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir. Oy verme gününden bir hafta önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden ölenler ve vatandaşlıktan çıkarılanlarla ilgili listeler alınarak, seçmen listelerine işlenecektir.” dedi.

Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak?

Oy verme işlemi 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek. YSK'nın daha önce güneşin doğuş ve batış saatindeki farklılıkları dikkate alarak verdiği karar doğrultusunda oy verme işleminin başlangıç ve bitiş saati 32 ilde 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis dışındaki illerde ise oy verme işlemi 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak.