Seçmeli derslerde süreç devam ediyor. 20 Ocak'a kadar devam edecek süreçte Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed'in hayatı ve Temel Dini Bilgiler gibi dersler seçilebiliyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce başlatılan "Dersimi seçiyorum, dinimi öğreniyorum" sloganıyla din, ahlak ve değerler alanında seçmeli derslerin seçim süreci başladı.

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olan seçmeli dersler arasında; Kur’an-ı Kerim, Hazreti Muhammed’in hayatı ve Temel Dini Bilgiler yer alıyor.

Çocukların erdemli, ahlaklı birer fert olabilmeleri için Kur'an eğitiminin, Hazreti Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi Vesselem) hayatını öğrenmenin şart olduğunu belirten eğitimciler, bu derslerin seçiminin çok önem arz ettiğini ve herkesin bu hususta duyarlı davranarak bir an önce bu derslerin seçimi noktasında harekete geçmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Seçmeli dersler için son başvuru tarihinin 20 Ocak 2023 olduğu belirtilirken, öğrencilerin okul idarelerine başvurarak seçimlerini yapabilecekler. (İLKHA)