Seçmeli ders tercihinde bugün son! Çocukların geleceğini heba etmeyin

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Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencilerin, önümüzdeki yıl öğrenim göreceği seçmeli derslerle ilgili tercihlerini bugün mesai bitimine kadar yapması gerekiyor. Dini dersleri seçmek isteyen öğrencilerin tercihlerini e-okul sistemi üzerinden yapması önem arzediyor.

30 Ocak’ta başlayan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okutulacak seçmeli derslerin tercih süreci bugün sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencilerin, önümüzdeki yıl öğrenim göreceği seçmeli derslerle ilgili tercihlerini bu gün mesai bitimine kadar yapması gerekiyor. Din, Ahlak ve Değer başlığı altında “Kuran-ı Kerim”, “Peygamberimizin Hayatı”, “Temel Dini Bilgiler” ile “Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi” gibi dini dersleri seçmek isteyen ilkokul 4. sınıf, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin tercihlerini e-okul sistemi üzerinden yapması önem arzediyor.

Eğitimcilerden duyarlı olmaya davet

Öğrenciler ayrıca Kültür, Sanat ve Spor kategorisine dahil edilen “Görgü Kulları ve Nezaket” derslerini de tercih edebiliyor. Eğitimciler, öğrenci ve velilerini din ve ahlak derslerinin seçilmesi ve çocukların geleceğinin heba edilmemesi hususunda duyarlı olmaya davet ediyor.

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