Seçimlerin ardından ilk görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını Cumhur İttifakı partileri liderleriyle görüşecek.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.