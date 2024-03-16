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Gündem Seçimlere sayılı günler var! Kurum'dan 'Teşkilat arkanızda mı?' sorusuna cevap
Gündem

Seçimlere sayılı günler var! Kurum'dan 'Teşkilat arkanızda mı?' sorusuna cevap

Yeniakit Publisher
2024-03-16 14:49:00 - 2024-03-16 14:54:32

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'Teşkilat arkanızda mı?' sorusuna çok net cevap verdi.

 yeniakit.com.tr 

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Akit TV ekranlarında, Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ve Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un sorularını cevapladı.

Murat Kurum, Alan’ın kendisine yönelttiği, 'Teşkilat arkanızda mı?' sorusuna şu cevabı verdi:

İlk günden beri teşkilatımızla o ilçe senin bu ilçe benim koşturuyoruz. Gençlik kollarımız, kadın kollarımız, ana kadememiz tüm teşkilatımız her şeyini ortaya koyarak çalışıyor.

Buradan bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hem bizi kardeşleri kabul ettiler hem yapılması gereken bütün mücadeleyi sahada yapıyorlar.
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Evlerine gitmiyorlar ailelerinden feragat ediyorlar. Gece gündüz sahadalar. O yüzden ben buradan hepsine teşekkür etmek istiyorum. Hem il başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, hem il başkan yardımcılarımız hem de ilçe başkanlarımız hepsi gece gündüz kapı kapı koşturuyorlar.

İnşallah onlarla birlikte zaferi kazanacağız. Bir kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin Fatma Sevim Baltacı kardeşimizin hayalini de tüm teşkilat mensubu kardeşlerimizle gerçekleştireceğiz.

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