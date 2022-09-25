Seçimlerde üst üste hezimete uğradılar yine akıllanmıyorlar! ‘Kaybederseniz ne olacak?’ sorusuna ilginç cevap

Armağan Çağlayan'ın "Zor Ama Yine de Sor" programında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yıllardır hezimet üstüne hezimet yaşayan muhalefetin, seçimi kaybetme ihtimali üzerine hiç konuşmadığını söyledi.

Çağlayan, Karamollaoğlu'na, "Kaybedersek ne yapacağız konusu hiç konuşuluyor mu?" diye sordu.

Karamollaoğlu, yıllardır hezimet yaşayan muhalefet adına verdiği cevabında, "Enteresan. Herkes 'kesin kazanacağımız' görüşünde. Biz kazanırız, kazanacağız." ifadelerini kullandı.

'Oturup ağlayacağız'

Karamollaoğlu'nun cevabını garip bulan Armağan Çağlayan, "Hiç kaybetme ihtimalinin üzerinde konuşulmamasına şaşırdım." karşılığını verdi.

Karamollaoğlu, 6'lı masanın gündeminde kaybetme ihtimali olmadığını yeniden vurgulayarak, şu ifadelerle devam etti:

Kaybedersek... Şimdi bunu ne konuşacağız? Kaybettik, ne yapacağız? Oturup ağlayacağız. Bunun üzerinde bundan dolayı durulmuyor. Hiçbir zaman bu konu bizim gündemimize gelmedi.