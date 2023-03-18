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Medya Seçimlerde iktidarın en büyük rakibi o! “Acilen geri çekilmeli” deyip duyurdu! Kılıçdaroğlu falan tıraş
Medya

Seçimlerde iktidarın en büyük rakibi o! “Acilen geri çekilmeli” deyip duyurdu! Kılıçdaroğlu falan tıraş

Yazar Latif Şimşek, 14 Mayıs seçimlerinde yeniden iktidar olmayı hedefleyen Cumhur İttifakı'nın seçimlerdeki en büyük rakibinin Millet İttifakı değil fahiş fiyatlar olduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 14:50:00 -
Seçimlerde iktidarın en büyük rakibi o! "Acilen geri çekilmeli" deyip duyurdu! Kılıçdaroğlu falan tıraş

14 Mayıs seçimlerine ilişkin yazı kaleme alan tv100 yazarı Latif Şimşek, iktidarın önündeki en büyük engelin fahiş fiyatlar olduğunu belirtti.

Bölgesel sorunlar ve deprem felaketine değinen Şimşek, durdurulamayan fiyat artışlarının AK Parti'nin seçimdeki en zorlu rakibi olduğu görüşünde.

Alım gücünün düşmesi ve gıda ürünlerindeki fahiş fiyat terörünün esmeye devam etmesinin büyük sorun olduğuna dikkat çeken Şimşek, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Acilen fiyatların geri çekilmesi gerekiyor"

"Maliyet girdilerinde belirgin bir artış olmamasına, aylardır doların yerinde sayıyor olmasına rağmen, akaryakıt fiyatları gerilemesine, elektrik ve doğalgazın aynı kalmasına rağmen fiyatlar sürekli artıyorsa bunun, “fahiş fiyat” dışında bir açıklaması olmaması gerekir. Özellikle vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu et ve süt ürünlerindeki artış durdurulmakla kalmayıp, acilen fiyatların geri çekilmesi gerekiyor. İktidarın ne yapıp edip bunu gerçekleştirmesi şart. Aksi halde, seçimdeki en büyük rakip Millet İttifakı değil, fahiş fiyatlar olacaktır.
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Fahiş fiyatların sadece zincir marketlerden, büyük üreticilerden kaynaklandığını düşünmek de yanıltıcı olur. Bu rüzgâra kapılan ayakkabı tamircisi de köşedeki bakkal amca da kafasına göre fiyat belirliyor. Bunu durdurmanın bir yolu olmalı…"

 

 

 

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