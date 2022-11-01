Seçimler öncesi dikkat çeken ziyaretler! ABD'den 'icazet' almaya giden Kılıçdaroğlu'nun yeni adresi...

ABD'ye geçtiğimiz günlerde 'icazet' almaya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni adresi İngiltere oldu. Türkiye'de yaklaşan seçimler öncesi dış ülkelere yapmış olduğu ziyaretleri dikkat çeken Kılıçdaroğlu’nun başkent Londra'da bilim teknoloji çevreleri ile bir araya geleceği kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra’ya gitti. Kılıçdaroğlu’nun İngiltere’de gerçekleştireceği ziyaretlerde bilim ve teknoloji çevrelerinin yanı sıra Birleşik Krallık‘ta yaşayan Türk girişimci ve yatırımcılarla bir araya geleceği aktarıldı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'na Londra seyahatinde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, CHP Denizli Gençlik Kolları üyesi Gamze Kaya eşlik etti.