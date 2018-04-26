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Seçimin güvenliğini "drone" sağlayacak

24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlerin sağlıklı ve güvenli yapılabilmesi için teknoloji de devreye girecek.

26 Nisan 2018 Perşembe 08:23
Seçimin güvenliğini "drone" sağlayacak

Bu çerçevede seçimler için güvenlik güçleri de hazırlıklarına hız verdi. Alınacak güvenlik tedbirleri çerçevesinde polis ve jandarma ekipleri belirlenen bölgelerde önlemleri kırmızı seviyede tutacak. Özellikle sandık kurulan okul ve çevresinde asayişi sağlamak için ekip sayıları takviye edilecek.

GÖRÜNTÜLER DİRKET MERKEZE

Güvenlik birimlerince kritik bölgeler ve ilçe seçim kurulları çevrelerinde yüz tanıma sistemli seyyar kameralar kullanılacağı belirtildi. Kritik bölgeler ve ilçe seçim kurulları oy verme, sayım ve torbaların taşınması gibi işlemler sırasında havadan da kontrol altına alınacak.

Görüntüler canlı olarak merkeze aktarılacak. Bu çerçevede drone ve seyyar kamerayla donatılmış araçlar görev yapacak.

Sandık kurulan okullarda seçmen sayısına göre görevlendirilen güvenlik güçleri, büyük illerde sıkıntı yaşamaması için çevre illerden takviye yapılacak.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 08:23
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